Сергей Базаревич и РФБ договорились о четырехлетнем контракте
Новое соглашение тренера сборной России будет подписано до октября 2021 года.
Новое соглашение тренера сборной России будет подписано до октября 2021 года.
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич близок к подписанию долгосрочного договора с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Новый контракт 52-летнего специалиста будет рассчитан до октября 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.
— Контракт с Базаревичем уже согласован и будет подписан в ближайшее время, — рассказал собеседник «Известий» в РФБ. — И тренер, и руководство федерации были заинтересованы именно в длительном контракте.
При этом у Сергея Базаревича будет возможность параллельно тренировать клуб, а РФБ оставит за собой право выйти из этого контракта в случае невыполнения главной задачи на предстоящие три года — попадания на Олимпийские игры-2020.
Официальный представитель Сергея Базаревича Обрад Фимич также подтвердил «Известиям» информацию о позитивном итоге переговоров.
— Мы действительно практически обо всем договорились с РФБ, — сказал Обрад Фомич. — Да, контракт будет длительным, но пока я не готов разглашать детали нового соглашения.
При этом Обрад Фимич сообщил, что Сергей Базаревич готов продолжить совмещение двух тренерских постов — и в сборной, и в клубе.
— Тренеру высокого уровня необходима постоянная практика, — заявил агент. — Поэтому Сергей Валерьянович открыт для предложений со стороны клубов. Работой на Евробаскете-2017 он в очередной раз доказал свой высокий уровень.
В прошлом сезоне Сергей Базаревич совмещал работу в сборной с постом главного тренера «Трабзонспора». Турецкий клуб испытывал серьезные проблемы с финансированием и считался главным претендентом на вылет из высшей лиги. У «Трабзонспора» были многомесячные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом, что однажды привело к забастовке баскетболистов и отмене тренировок. Однако даже в таких условиях подопечные Сергея Базаревича долгое время претендовали на выход в
По словам Обрада Фимича, «Трабзонспор» предложил Сергею Базаревичу продлить соглашение, но тренер принял решение отказаться от нового контракта с клубом.
После тяжелого сезона в Турции Сергей Базаревич дебютировал в качестве наставника сборной России на крупном турнире — Евробаскете-2017. Впервые за пять лет наша сборная показала себя на континентальном первенстве как единый коллектив. Все игроки понимали свою роль, поддерживали друг друга, здорово играли в защите и в целом показали конкурентноспособный баскетбол на фоне сильнейших сборных Европы, остановившись в одном шаге от медалей.
В этом, безусловно, большая заслуга Сергея Базаревича, сумевшего собрать в сборной всех сильнейших игроков страны. Тренер буквально за месяц интегрировал в игру команду Алексея Шведа (лидер «Химок» пропустил квалификацию турнира
Главный тренер новосибирского «Динамо» Борис Соколовский, два года отработавший ассистентом Сергея Базаревича в сборной России, считает, что в РФБ сделали правильный выбор.
— На мой взгляд, сборная России нуждается в таком тренере, как Сергей Базаревич, — сказал «Известиям» Борис Соколовский. — Этому человеку можно доверить сборную России, чтобы продолжить путь, который уже оказался эффективным. Я с большим удовольствием наблюдаю за сборной Финляндии. В этой стране ограниченный выбор баскетболистов, но при этом сборная не пропускает крупных турниров и каждый год становится всё сильнее. Во многом это связано с фигурой главного тренера — немца Хенрика Деттмана, работающего с командой с 2004 года. Этот тренер строит работу на перспективу, просматривает и ближайший резерв и совсем молодых перспективных игроков. Думаю, Сергей Базаревич, получив длительный контракт с РФБ, будет еще активнее работать на перспективу национальной команды. Он — трудолюбивый и профессиональный наставник. Это видно невооруженным взглядом. Пусть мой тон не кажется вам восторженным, я считаю, что мне выпала честь работать с сильнейшим российским тренером на данный момент.
Сергей Базаревич возглавил сборную России в январе 2016 года. В качестве игрока на уровне сборных он дважды становился