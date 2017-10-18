Сергей Базаревич и РФБ договорились о четырехлетнем контракте

Источник: Известия

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич близок к подписанию долгосрочного договора с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Новый контракт 52-летнего специалиста будет рассчитан до октября 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.

— Контракт с Базаревичем уже согласован и будет подписан в ближайшее время, — рассказал собеседник «Известий» в РФБ. — И тренер, и руководство федерации были заинтересованы именно в длительном контракте.

При этом у Сергея Базаревича будет возможность параллельно тренировать клуб, а РФБ оставит за собой право выйти из этого контракта в случае невыполнения главной задачи на предстоящие три года — попадания на Олимпийские игры-2020.

Официальный представитель Сергея Базаревича Обрад Фимич также подтвердил «Известиям» информацию о позитивном итоге переговоров.

— Мы действительно практически обо всем договорились с РФБ, — сказал Обрад Фомич. — Да, контракт будет длительным, но пока я не готов разглашать детали нового соглашения.

При этом Обрад Фимич сообщил, что Сергей Базаревич готов продолжить совмещение двух тренерских постов — и в сборной, и в клубе.

— Тренеру высокого уровня необходима постоянная практика, — заявил агент. — Поэтому Сергей Валерьянович открыт для предложений со стороны клубов. Работой на Евробаскете-2017 он в очередной раз доказал свой высокий уровень.

В прошлом сезоне Сергей Базаревич совмещал работу в сборной с постом главного тренера «Трабзонспора». Турецкий клуб испытывал серьезные проблемы с финансированием и считался главным претендентом на вылет из высшей лиги. У «Трабзонспора» были многомесячные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом, что однажды привело к забастовке баскетболистов и отмене тренировок. Однако даже в таких условиях подопечные Сергея Базаревича долгое время претендовали на выход в плей-офф, заняв в итоге 12-е место и сохранив прописку в элите.

По словам Обрада Фимича, «Трабзонспор» предложил Сергею Базаревичу продлить соглашение, но тренер принял решение отказаться от нового контракта с клубом.

После тяжелого сезона в Турции Сергей Базаревич дебютировал в качестве наставника сборной России на крупном турнире — Евробаскете-2017. Впервые за пять лет наша сборная показала себя на континентальном первенстве как единый коллектив. Все игроки понимали свою роль, поддерживали друг друга, здорово играли в защите и в целом показали конкурентноспособный баскетбол на фоне сильнейших сборных Европы, остановившись в одном шаге от медалей.

В этом, безусловно, большая заслуга Сергея Базаревича, сумевшего собрать в сборной всех сильнейших игроков страны. Тренер буквально за месяц интегрировал в игру команду Алексея Шведа (лидер «Химок» пропустил квалификацию турнира из-за травмы), пригласил в сборную Дмитрия Кулагина, в межсезонье оставшегося без клуба, и не побоялся использовать широкую ротацию.

Главный тренер новосибирского «Динамо» Борис Соколовский, два года отработавший ассистентом Сергея Базаревича в сборной России, считает, что в РФБ сделали правильный выбор.

— На мой взгляд, сборная России нуждается в таком тренере, как Сергей Базаревич, — сказал «Известиям» Борис Соколовский. — Этому человеку можно доверить сборную России, чтобы продолжить путь, который уже оказался эффективным. Я с большим удовольствием наблюдаю за сборной Финляндии. В этой стране ограниченный выбор баскетболистов, но при этом сборная не пропускает крупных турниров и каждый год становится всё сильнее. Во многом это связано с фигурой главного тренера — немца Хенрика Деттмана, работающего с командой с 2004 года. Этот тренер строит работу на перспективу, просматривает и ближайший резерв и совсем молодых перспективных игроков. Думаю, Сергей Базаревич, получив длительный контракт с РФБ, будет еще активнее работать на перспективу национальной команды. Он — трудолюбивый и профессиональный наставник. Это видно невооруженным взглядом. Пусть мой тон не кажется вам восторженным, я считаю, что мне выпала честь работать с сильнейшим российским тренером на данный момент.