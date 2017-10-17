Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА

Защитник дебютировал за ЦСКА в октябре 2014 года в матче Евролиги против «Цедевиты» (76:72). Самым результативным матчем в российской карьере Де Коло стала встреча в марте 2015 года против «Красного Октября». В ней защитник записал на свой счет 33 очка.