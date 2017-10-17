Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
«Смело»: светский хроникер о беременной жене замминистра обороны
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Северсталь
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.10
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.10
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.10
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.10
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
18.10
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло довел количество набранных очков в составе российского клуба до 3000, сообщает Твиттер армейцев.

30-летний француз установил это достижение во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск» (90:54).

Защитник дебютировал за ЦСКА в октябре 2014 года в матче Евролиги против «Цедевиты» (76:72). Самым результативным матчем в российской карьере Де Коло стала встреча в марте 2015 года против «Красного Октября». В ней защитник записал на свой счет 33 очка.

История, после которой будет тяжело не заплакать
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь