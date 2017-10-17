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Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА
Защитник ЦСКА Нандо Де Коло довел количество набранных очков в составе российского клуба до 3000, сообщает Твиттер армейцев.
Защитник ЦСКА Нандо Де Коло довел количество набранных очков в составе российского клуба до 3000, сообщает Твиттер армейцев.
30-летний француз установил это достижение во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск» (90:54).
Защитник дебютировал за ЦСКА в октябре 2014 года в матче Евролиги против «Цедевиты» (76:72). Самым результативным матчем в российской карьере Де Коло стала встреча в марте 2015 года против «Красного Октября». В ней защитник записал на свой счет 33 очка.