Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Баскетболистки «Надежды» победили московское «Динамо» в матче чемпионата России
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 84:69 (21:21, 20:16, 21:20, 22:12) в пользу гостей, у которых 19 очков набрала Эмма Кэннон, у хозяек 23 очка в активе Альбины Ражевой.
Результаты других матчей дня:
«Спарта энд К» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) — 73:70,
«Инвента» (Курск) — МБА (Москва) — 39:73.