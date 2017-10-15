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22:19 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» победили московское «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Оренбургская «Надежда» нанесла поражение московскому «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу среди команд женской премьер-лиги.

Встреча, состоявшаяся в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 84:69 (21:21, 20:16, 21:20, 22:12) в пользу гостей, у которых 19 очков набрала Эмма Кэннон, у хозяек 23 очка в активе Альбины Ражевой.

Результаты других матчей дня:

«Спарта энд К» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) — 73:70,

«Инвента» (Курск) — МБА (Москва) — 39:73.

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