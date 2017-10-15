Баскетболистки «Надежды» победили московское «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 84:69 (21:21, 20:16, 21:20, 22:12) в пользу гостей, у которых 19 очков набрала Эмма Кэннон, у хозяек 23 очка в активе Альбины Ражевой.