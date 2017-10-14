Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
Баскетболистки новосибирского «Динамо» обыграли «Спартак» в матче чемпионата России
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Ногинске, завершилась со счетом 83:71 (24:13, 13:17, 25:17, 24:21) в пользу гостей, у которых 20 очков набрала Эвелин Акатор. У «Спартака» 16 очков на свой счет записала Мария Савина.
В следующем матче турнира «Динамо» 23 октября примет «Казаночку», а «Спартак» 30 октября — «Инвенту» (Курск).