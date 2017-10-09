«Титул Евролиги? Все возможно». Андрей Зубков — о переходе в «Химки»
В конце недели в регулярном чемпионате Евролиги стартуют два российских клуба — ЦСКА в четверг примет «Милан», «Химки» в пятницу — «Валенсию». Новичок
В конце недели в регулярном чемпионате Евролиги стартуют два российских клуба — ЦСКА в четверг примет «Милан», «Химки» в пятницу — «Валенсию». Новичок
«ВСПОМИНАЮ ЕВРОБАСКЕТ — ЧУВСТВУЮ ГОРЕЧЬ»
— После чемпионата Европы и до начала клубного сезона успели отдохнуть? — первый вопрос Зубкову.
— Вполне. Времени выбираться
— Родителями?
— Да, я не так давно перевез их из Челябинска в Анапу. Тогда еще выступал за «Локо» и было приятно, что могу чаще видеться с близкими. Вот и сейчас воспользовался недельным отпуском, чтобы провести с ними время. В принципе, этого хватило, чтобы и физически отдохнуть, и психологически прийти в себя — настроиться на выступление в клубе.
— Спустя несколько недель как воспринимаете итоги Евробаскета?
— Эмоции немного схлынули, но неприятный осадок остался. Горечь, если хотите… Мы ехали в Стамбул за медалями, подошли к ним вплотную, но не смогли сделать последний шаг. Очень обидно! С другой стороны, полуфинал — хороший результат. Грубо говоря, никто в нас не верил, а мы сыграли достойно. Приятно, когда своими действиями заставляешь
— Не устали от Турции за три недели?
— Мне понравилось время, которое мы там провели. Если отрешиться от двух последних поражений, то положительных моментов хватало. На предыдущем Евробаскете все было грустно — проиграли один матч, второй, третий… Ходили, опустив голову — ничего толком не хотелось. На этот раз сразу почувствовали в себе уверенность! Да и в принципе в Стамбуле было веселее, чем в Монпелье. Там, во Франции, скучновато, а в Турции чувствуешь — город живет баскетболом.
— Тот факт, что вы играли в сборной с Алексеем Шведом
— Да я не только со Шведом играл! Ладно, в этот раз — да. Но раньше и с Сергеем Моней в одной команде были. И с Егором Вяльцевым. Вообще, я почти всех ребят знаю — сколько раз пересекались на площадке. Так что проблем с общением возникнуть не могло.
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— Почему
— Хотел играть в Евролиге. Конечно, варианты были разные, но чувствовал — мне нужен следующий шаг. «Химки» — отличный клуб, здесь сильный состав, большие задачи на сезон. Хотя, конечно, поначалу было непросто осознать, что я больше — не игрок «Локо».
— Тяжело далось такое решение?
— Непросто.
— Последний сезон вы были капитаном…
— Меня назначило руководство клуба и главный тренер. Конечно, чувствовал ответственность. Понимал, что это не так — для галочки. Что надо подойти к своей роли серьезно. Старался всем помогать — и на площадке, и за ее пределами. Мне кажется, я неплохо справлялся.
— После такого статуса тяжело заново искать свое место в другой команде?
— Понятно, что переход в другой клуб — новый вызов. Легко никогда не бывает. Всегда надо
— Согласны, что предыдущий сезон стал для вас лучшим в карьере?
— Мне удалось прибавить, особенно в первые месяцы. Сильно помог Саша Обрадович. При нем я, например, узнал, что могу здорово играть спиной к кольцу! Правда, ближе к
— Тот факт, что «Химки» возглавил Георгиос Барцокас повлиял на ваше решение перейти именно сюда?
— Формально мой переход состоялся еще до того, как Барцокас стал главным тренером. Но я, конечно, слышал, что он тоже может прийти в «Химки». Как, кстати, и Дэвид Блатт. И еще слышал, что Георгиос хотел видеть меня в составе. Мы провели отличный сезон в «Локо», дошли до «Финала четырех». И мне нравится, как Барцокас работает. Не могу назвать его близким другом, но у него ко всем игрокам — свой подход. Он всем доверяет, всем дает потрогать мяч в нападении. И никогда не обсуждает
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— Как оцените текущее состояние команды?
— Мы с Лешей Шведом присоединились последними, но особых проблем не возникло. Еще на предсезонном Кубке Гомельского чувствовали — команда сыграна. Конечно, есть, где прибавлять, но в целом готовы нормально.
— За титул Евролиги реально побороться?
— Прогнозы делать сложно. Фавориты часто оступаются, зато выстреливают команды, от которых мало кто чего ждал. К какой группе относятся «Химки»? Не знаю. Но у нас есть потенциал, чтобы достойно бороться с сильнейшими соперниками. Не просто бороться — а обыгрывать. И если это получится, все будет возможно. Состав у нас сильный, опыта парням хватает.
— На бытовом уровне ваш переезд состоялся?
— Еще до Евробаскета. Я после клубного сезона немного отдохнул на море, потом приехал в Москву. Нашел здесь квартиру — правда, не в Химках, а в столице, в районе Ленинградского шоссе. Обустроился. Девушка приехала со мной, что важно. В общем, успел освоиться не только в зале «Химок».
— Сейчас осень в разгаре, не за горами — снег. После восьми лет в Краснодаре московские морозы не пугают?
— Шутите, да? Я же родился в Челябинске! А у нас там погода бывает и пожестче, чем здесь.