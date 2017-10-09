«Титул Евролиги? Все возможно». Андрей Зубков — о переходе в «Химки»

Источник: Советский спорт

«ВСПОМИНАЮ ЕВРОБАСКЕТ — ЧУВСТВУЮ ГОРЕЧЬ»

— После чемпионата Европы и до начала клубного сезона успели отдохнуть? — первый вопрос Зубкову.

— Вполне. Времени выбираться куда-то далеко не было, да и желания — тоже. Слетал домой, в Краснодар, повидался с друзьями, родными, с родителями…

— Родителями?

— Да, я не так давно перевез их из Челябинска в Анапу. Тогда еще выступал за «Локо» и было приятно, что могу чаще видеться с близкими. Вот и сейчас воспользовался недельным отпуском, чтобы провести с ними время. В принципе, этого хватило, чтобы и физически отдохнуть, и психологически прийти в себя — настроиться на выступление в клубе.

— Спустя несколько недель как воспринимаете итоги Евробаскета?

— Эмоции немного схлынули, но неприятный осадок остался. Горечь, если хотите… Мы ехали в Стамбул за медалями, подошли к ним вплотную, но не смогли сделать последний шаг. Очень обидно! С другой стороны, полуфинал — хороший результат. Грубо говоря, никто в нас не верил, а мы сыграли достойно. Приятно, когда своими действиями заставляешь кого-то замолчать.

— Не устали от Турции за три недели?

— Мне понравилось время, которое мы там провели. Если отрешиться от двух последних поражений, то положительных моментов хватало. На предыдущем Евробаскете все было грустно — проиграли один матч, второй, третий… Ходили, опустив голову — ничего толком не хотелось. На этот раз сразу почувствовали в себе уверенность! Да и в принципе в Стамбуле было веселее, чем в Монпелье. Там, во Франции, скучновато, а в Турции чувствуешь — город живет баскетболом.

— Тот факт, что вы играли в сборной с Алексеем Шведом как-то поможет в адаптации в «Химках»?

— Да я не только со Шведом играл! Ладно, в этот раз — да. Но раньше и с Сергеем Моней в одной команде были. И с Егором Вяльцевым. Вообще, я почти всех ребят знаю — сколько раз пересекались на площадке. Так что проблем с общением возникнуть не могло.

«НЕ СРАЗУ ПОНЯЛ, ЧТО ТЕПЕРЬ — ИГРОК ДРУГОЙ КОМАНДЫ»

— Почему все-таки «Химки»?

— Хотел играть в Евролиге. Конечно, варианты были разные, но чувствовал — мне нужен следующий шаг. «Химки» — отличный клуб, здесь сильный состав, большие задачи на сезон. Хотя, конечно, поначалу было непросто осознать, что я больше — не игрок «Локо».

— Тяжело далось такое решение?

— Непросто. Все-таки, я всю карьеру провел в Краснодаре. Я люблю этот город, люблю местных болельщиков. У меня там осталось много друзей. В конце концов, моя любимая девушка — тоже оттуда. Правда, сейчас она переехала со мной в Москву… В «Локомотиве-Кубани» я вырос, стал игроком сборной, мы вместе добились многих побед — и Кубок Европы выиграли, и бронзу Евролиги. Но я всегда понимал — рано или поздно могу сменить клуб. Теперь это случилось. Первое время никак не мог осознать, что я больше не в «Локо». Сейчас, конечно, освоился.

— Последний сезон вы были капитаном…

— Меня назначило руководство клуба и главный тренер. Конечно, чувствовал ответственность. Понимал, что это не так — для галочки. Что надо подойти к своей роли серьезно. Старался всем помогать — и на площадке, и за ее пределами. Мне кажется, я неплохо справлялся.

— После такого статуса тяжело заново искать свое место в другой команде? Что-то кому-то доказывать?

— Понятно, что переход в другой клуб — новый вызов. Легко никогда не бывает. Всегда надо как-то развиваться, и «Химки» дадут мне такую возможность. А что до места в команде… Что ж, буду на тренировках и в матчах доказывать — пришел сюда непросто так.

— Согласны, что предыдущий сезон стал для вас лучшим в карьере?

— Мне удалось прибавить, особенно в первые месяцы. Сильно помог Саша Обрадович. При нем я, например, узнал, что могу здорово играть спиной к кольцу! Правда, ближе к плей-офф наступил спад. И в физической форме, и в психологической. Возможно, я слишком много думал о продолжении карьеры. Прежний контракт заканчивался, нового пока не было… Больше такой ошибки уже не допущу.

— Тот факт, что «Химки» возглавил Георгиос Барцокас повлиял на ваше решение перейти именно сюда?

— Формально мой переход состоялся еще до того, как Барцокас стал главным тренером. Но я, конечно, слышал, что он тоже может прийти в «Химки». Как, кстати, и Дэвид Блатт. И еще слышал, что Георгиос хотел видеть меня в составе. Мы провели отличный сезон в «Локо», дошли до «Финала четырех». И мне нравится, как Барцокас работает. Не могу назвать его близким другом, но у него ко всем игрокам — свой подход. Он всем доверяет, всем дает потрогать мяч в нападении. И никогда не обсуждает что-то за твоей спиной. Не говоря о том, что Георгиос — просто отличный тренер.

«МОСКОВСКИХ МОРОЗОВ НЕ БОЮСЬ»

— Как оцените текущее состояние команды?

— Мы с Лешей Шведом присоединились последними, но особых проблем не возникло. Еще на предсезонном Кубке Гомельского чувствовали — команда сыграна. Конечно, есть, где прибавлять, но в целом готовы нормально.

— За титул Евролиги реально побороться?

— Прогнозы делать сложно. Фавориты часто оступаются, зато выстреливают команды, от которых мало кто чего ждал. К какой группе относятся «Химки»? Не знаю. Но у нас есть потенциал, чтобы достойно бороться с сильнейшими соперниками. Не просто бороться — а обыгрывать. И если это получится, все будет возможно. Состав у нас сильный, опыта парням хватает.

— На бытовом уровне ваш переезд состоялся?

— Еще до Евробаскета. Я после клубного сезона немного отдохнул на море, потом приехал в Москву. Нашел здесь квартиру — правда, не в Химках, а в столице, в районе Ленинградского шоссе. Обустроился. Девушка приехала со мной, что важно. В общем, успел освоиться не только в зале «Химок».