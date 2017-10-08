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15:05 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты ЦСКА обыграли на выезде «Астану»

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА победили на выезде «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Казахстана, завершилась со счетом 92:72 (29:15, 30:17, 15:21, 18:19) в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным с 24 очками стал Нандо Де Коло, 20 очков на свой счет записал Уилльям Клайберн. У хозяев 25 очков набрал Джастин Картер.

В следующем матче турнира ЦСКА 15 октября примет «Цмоки-Минск», а «Астана» в тот же день встретится на выезде с петербургским «Зенитом».

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