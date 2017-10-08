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Баскетболисты ЦСКА обыграли на выезде «Астану»
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Казахстана, завершилась со счетом 92:72 (29:15, 30:17, 15:21, 18:19) в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным с 24 очками стал Нандо Де Коло, 20 очков на свой счет записал Уилльям Клайберн. У хозяев 25 очков набрал Джастин Картер.
В следующем матче турнира ЦСКА 15 октября примет «Цмоки-Минск», а «Астана» в тот же день встретится на выезде с петербургским «Зенитом».