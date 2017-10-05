Новый сезон Единой лиги ВТБ: «золотой матч» в конце гарантирован

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО НОВОГО? ТОЛЬКО «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Состав участников турнира по сравнению с прошлым сезоном никаких изменений не претерпел. Все те же девять клубов из России и все те же четыре — из республик бывшего СССР: Белоруссии, Казахстана, Латвии и Эстонии. Конечно, 13 команд — это немного. В ведущих национальных чемпионатах Европы (испанском, турецком, немецком) играет по 16−18. Но руководство Единой лиги трезво оценивает ситуацию с баскетболом в стране и не хочет искусственно расширять географию (и, соответственно, уплотнять и без того набитый из-за еврокубков календарь), предпочитая качество количеству.

Вряд ли сильно изменится и общий расклад сил в чемпионате. Группа грандов, два последних года контролирующих места с первого по пятое- ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Зенит» и «Локомотив», пускать в свой «междусобойчик» явно никого не собирается. Да и реальных претендентов на такой прорыв в нижних «этажах» иерархии по-прежнему не видать.

Зато внутри «Большой пятерки» борьба обещает быть очень даже интересной. Особенно на финише сезона, где после пятилетнего перерыва чемпион вновь будет определяться не в серии плей-офф, а в «Финале четырех», то есть, в режиме непредсказуемого блиц-крига. На такую мини-революцию руководство лиги пошло ради интриги: теперь конкурентам будет легче сбросить ЦСКА с трона, где москвичи восседают с 2012 года. Получится или нет — большой вопрос, но по крайней мере золотой матч у этого чемпионата будет точно. Впервые за шесть сезонов: все «серийные» финалы армейцы выигрывали со счетом 3−0 или 3−1.

КАНДИДАТЫ В MVP: ШВЕД, ДЕ КОЛО И РОДРИГЕС

В кулуарах очень активно обсуждается, где проводить «Финал четырех"-2018: на площадке одного из клубов-участников или на нейтральной? Многие выступают за второй вариант, но тут сразу возникает потенциальная проблема с посещаемостью. Сомневаюсь, что казанские, допустим, болельщики в начале июня ломанутся на пусть и решающие матчи, где нет их команды. Они и на нее-то ходят так себе. И далеко не факт, что квартет финалистов привезет с собой достаточно болельщиков, чтобы без хозяйской помощи заполнить семитысячную арену. А «Финал четырех» в полупустом зале — это будет уже очевидный нонсенс.

Несмотря на поражение в недавнем домашнем «Кубке Гомельского», главным фаворитом остается ЦСКА. Армейцы достойно провели летнюю селекцию, сумев найти замену даже Милошу Теодосичу, решившему попытать счастья в НБА. Новый плеймейкер москвичей Серхио Родригес сейчас видится одним из трех главных претендентов на звание MVP Лиги ВТБ-2017/18 — наряду с партнером по команде Нандо Де Коло и Алексеем Шведом из «Химок».

Подмосковный клуб на славу поработал в межсезонье и перед возвращением в Евролигу (она, кстати, стартует уже через неделю) стал на порядок сильнее, чем весной. Единственной проблемой химчан остается позиция центрового, и здесь очень многое будет зависеть от их последнего новичка Томаса Робинсона, лишь во вторник приехавшего в Россию. Номинально он — мощный форвард, но в этом амплуа американец всю предыдущую профессиональную карьеру играл не где-нибудь, а в НБА. Причем играл немало. Для пятого «номера» в Единой лиге его 208 сантиметров роста может оказаться вполне достаточно.

НЕ ТРОГАЙТЕ КАЛЕНДАРЬ!

Робинсон станет в «Химках» восьмым иностранцем. Это означает превышение лимита (такой же «перебор» — у УНИКСа), и кто-то из легионеров в Единой лиге играть не сможет — только в еврокубках. Тем не менее, подмосковный клуб — даже с учетом нагрузки в Евролиге — остается главным конкурентом ЦСКА на внутренней арене. А заодно претендентом № 1 на вторую путевку в главный еврокубок на следующий сезон. Задержаться в континентальной элите даже на два года ни одной из наших команд (кроме, разумеется, ЦСКА) не удавалось уже давно.

Остальные члены «Большой пятерки» летом вели трансферную кампанию заметно скромнее. Особенно трудно пришлось «Зениту». Весной он был в шаге от Евролиги, потом отдал «Химкам» полуфинальную серию после счета 2−0, и наконец, из-за революционных перемен в руководстве (оно у клуба — единое с одноименным футбольным) не смог вовремя предложить хорошие новые контракты своим лидерам и вынужден был их отпустить. После чего — набирать состав почти с нуля. Кое-кого питерцы все-таки купили (серба Симоновича, аргентинца Лапровиттолу, американца Курвича), но когда эта компания превратится в играющую команду сегодня предсказать невозможно.

Остается добавить, что календарь регулярного чемпионата составлен очень ритмично. Почти все матчи должны проходить в субботу-воскресенье, лишь по одной-две игры в каждом туре «вылезают» на понедельник или пятницу. Теперь дело за малым: не изуродовать эту красоту тотальными переносами, что в прежние годы (особенно по весне) у нас, чего греха таить, случалось.

Ну, а качество баскетбола — точно будет на уровне.





Амплуа Гражданство Клуб Откуда пришел 1 Серхио Родригес защитник Испания ЦСКА Филадельфия (НБА) 2 Стефан Маркович защитник Сербия Химки Зенит 3 Томас Робинсон форвард США Химки Лейкерс (НБА) 4 Георгиос Барцокас тренер Греция Химки Барселона (Испания) 5 Отелло Хантер центровой США ЦСКА Реал (Испания) 6 Марко Симонович форвард Сербия Зенит Црвена Звезда (Сербия) 7 Тайлер Ханикатт форвард США Химки Эфес (Турция) 8 Уилл Клайберн форвард США ЦСКА Дарюшафака (Турция) 9 Джеймс Андерсон форвард США Химки Дарюшафака (Турция) 10 Джамар Смит защитник США УНИКС Уникаха (Испания)

СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА-2017/18

Регулярный чемпионат

13 команд с 5 октября по 12 мая играют в два круга (по 24 матча — 12 дома и 12 на выезде). 8 лучших клубов по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф.

В случае равенства по количеству побед у двух и более команд места между ними распределяются по дополнительным показателям в следующем порядке:

победы в личных встречах между этими командами,

разность набранных и пропущенных очков в личных встречах между этими командами,

количество набранных очков в личных встречах между этими командами,

разность набранных и пропущенных очков во всех матчах чемпионата,

количество набранных очков во всех матчах чемпионата.

Плей-офф

Пары ¼ финала составляются следующим образом: Р1 (1-е место в регулярном чемпионате) — Р8, Р2 — Р7, Р3 — Р6, Р4 — Р5. Серии ¼ финала проводятся до трех побед по схеме «1−2−2». Преимущество своей площадки имеют команды, занявшие 1 — 4-е места в регулярном чемпионате. Они проводят первые, четвертые и пятые матчи серий дома, а вторые и третьи — на выезде.

Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», где разыгрывают чемпионский титул. Пары ½ финала составляются следующим образом: Р1/Р8 (победитель серии Р1 — Р8) — Р4/Р5, Р2/Р7 — Р3/Р6. Чемпион определится не позднее 10 июня. Место проведения «Финала четырех» еще не определено.