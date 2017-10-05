Новый сезон Единой лиги ВТБ: «золотой матч» в конце гарантирован
Сегодня играми УНИКС — «Зенит» и «Химки» — «Цмоки-Минск» стартует 9-й чемпионат Единой лиги ВТБ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЧТО НОВОГО? ТОЛЬКО «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»
Состав участников турнира по сравнению с прошлым сезоном никаких изменений не претерпел. Все те же девять клубов из России и все те же четыре — из республик бывшего СССР: Белоруссии, Казахстана, Латвии и Эстонии. Конечно, 13 команд — это немного. В ведущих национальных чемпионатах Европы (испанском, турецком, немецком) играет по 16−18. Но руководство Единой лиги трезво оценивает ситуацию с баскетболом в стране и не хочет искусственно расширять географию (и, соответственно, уплотнять и без того набитый
Вряд ли сильно изменится и общий расклад сил в чемпионате. Группа грандов, два последних года контролирующих места с первого по пятое- ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Зенит» и «Локомотив», пускать в свой «междусобойчик» явно никого не собирается. Да и реальных претендентов на такой прорыв в нижних «этажах» иерархии
Зато внутри «Большой пятерки» борьба обещает быть очень даже интересной. Особенно на финише сезона, где после пятилетнего перерыва чемпион вновь будет определяться не в серии
КАНДИДАТЫ В MVP: ШВЕД, ДЕ КОЛО И РОДРИГЕС
В кулуарах очень активно обсуждается, где проводить «Финал четырех"-2018: на площадке одного из
Несмотря на поражение в недавнем домашнем «Кубке Гомельского», главным фаворитом остается ЦСКА. Армейцы достойно провели летнюю селекцию, сумев найти замену даже Милошу Теодосичу, решившему попытать счастья в НБА. Новый плеймейкер москвичей Серхио Родригес сейчас видится одним из трех главных претендентов на звание MVP Лиги ВТБ-2017/18 — наряду с партнером по команде Нандо Де Коло и Алексеем Шведом из «Химок».
Подмосковный клуб на славу поработал в межсезонье и перед возвращением в Евролигу (она, кстати, стартует уже через неделю) стал на порядок сильнее, чем весной. Единственной проблемой химчан остается позиция центрового, и здесь очень многое будет зависеть от их последнего новичка Томаса Робинсона, лишь во вторник приехавшего в Россию. Номинально он — мощный форвард, но в этом амплуа американец всю предыдущую профессиональную карьеру играл не
НЕ ТРОГАЙТЕ КАЛЕНДАРЬ!
Робинсон станет в «Химках» восьмым иностранцем. Это означает превышение лимита (такой же «перебор» — у УНИКСа), и
Остальные члены «Большой пятерки» летом вели трансферную кампанию заметно скромнее. Особенно трудно пришлось «Зениту». Весной он был в шаге от Евролиги, потом отдал «Химкам» полуфинальную серию после счета 2−0, и наконец,
Остается добавить, что календарь регулярного чемпионата составлен очень ритмично. Почти все матчи должны проходить в
Ну, а качество баскетбола — точно будет на уровне.
|Амплуа
|Гражданство
|Клуб
|Откуда пришел
|1
|Серхио Родригес
|защитник
|Испания
|ЦСКА
|Филадельфия (НБА)
|2
|Стефан Маркович
|защитник
|Сербия
|Химки
|Зенит
|3
|Томас Робинсон
|форвард
|США
|Химки
|Лейкерс (НБА)
|4
|Георгиос Барцокас
|тренер
|Греция
|Химки
|Барселона (Испания)
|5
|Отелло Хантер
|центровой
|США
|ЦСКА
|Реал (Испания)
|6
|Марко Симонович
|форвард
|Сербия
|Зенит
|Црвена Звезда (Сербия)
|7
|Тайлер Ханикатт
|форвард
|США
|Химки
|Эфес (Турция)
|8
|Уилл Клайберн
|форвард
|США
|ЦСКА
|Дарюшафака (Турция)
|9
|Джеймс Андерсон
|форвард
|США
|Химки
|Дарюшафака (Турция)
|10
|Джамар Смит
|защитник
|США
|УНИКС
|Уникаха (Испания)
СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА-2017/18
Регулярный чемпионат
13 команд с 5 октября по 12 мая играют в два круга (по 24 матча — 12 дома и 12 на выезде). 8 лучших клубов по итогам регулярного чемпионата выходят в
В случае равенства по количеству побед у двух и более команд места между ними распределяются по дополнительным показателям в следующем порядке:
- победы в личных встречах между этими командами,
- разность набранных и пропущенных очков в личных встречах между этими командами,
- количество набранных очков в личных встречах между этими командами,
- разность набранных и пропущенных очков во всех матчах чемпионата,
- количество набранных очков во всех матчах чемпионата.
Пары ¼ финала составляются следующим образом: Р1 (1-е место в регулярном чемпионате) — Р8, Р2 — Р7, Р3 — Р6, Р4 — Р5. Серии ¼ финала проводятся до трех побед по схеме «1−2−2». Преимущество своей площадки имеют команды, занявшие 1 — 4-е места в регулярном чемпионате. Они проводят первые, четвертые и пятые матчи серий дома, а вторые и третьи — на выезде.
Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», где разыгрывают чемпионский титул. Пары ½ финала составляются следующим образом: Р1/Р8 (победитель серии Р1 — Р8) — Р4/Р5, Р2/Р7 — Р3/Р6. Чемпион определится не позднее 10 июня. Место проведения «Финала четырех» еще не определено.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter