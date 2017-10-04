Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Новосибирской области в ЧР
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Московское «Динамо» нанесло поражение «Динамо» из Новосибирской области в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 83:68 (22:15, 21:22, 19:21, 21:10) в пользу хозяек паркета.
Московский клуб 12 октября сыграет на выезде с казанской «Казаночкой», «Динамо» из Новосибирской области 8 октября примет курское «Динамо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter