Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31222831/
4 октября 2017, 22:25 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Новосибирской области в ЧР

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Московское «Динамо» нанесло поражение «Динамо» из Новосибирской области в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Московское Динамо нанесло поражение Динамо из Новосибирской области в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 83:68 (22:15, 21:22, 19:21, 21:10) в пользу хозяек паркета.

Московский клуб 12 октября сыграет на выезде с казанской «Казаночкой», «Динамо» из Новосибирской области 8 октября примет курское «Динамо».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото