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4 октября 2017, 19:32 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК разгромили ногинский «Спартак» в матче чемпионата России

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Екатеринбургский УГМК нанес поражение ногинскому «Спартаку» в матче чемпионата России по баскетболу среди команд женской премьер-лиги.

Екатеринбургский <span class=error>УГМК</span> нанес поражение ногинскому Спартаку в матче чемпионата России по баскетболу среди команд женской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге в среду, завершилась со счетом 88:42 (25:5, 26:12, 21:20, 16:5) в пользу хозяек паркета, у которых 15 очков набрала Елена Беглова, 14 — Раиса Мусина. У гостей 16 очков записала себе в актив Марина Криволапова.

В другом матче дня оренбургская «Надежда» на своей площадке победила подмосковную «Спарту энд К» — 84:52.
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