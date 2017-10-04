Баскетболистки УГМК разгромили ногинский «Спартак» в матче чемпионата России

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Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге в среду, завершилась со счетом 88:42 (25:5, 26:12, 21:20, 16:5) в пользу хозяек паркета, у которых 15 очков набрала Елена Беглова, 14 — Раиса Мусина. У гостей 16 очков записала себе в актив Марина Криволапова.

В другом матче дня оренбургская «Надежда» на своей площадке победила подмосковную «Спарту энд К» — 84:52.