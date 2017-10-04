Судьба экс-президента РФБ Юлии Аникеевой решится 23 октября

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Чертановский районный суд Москвы 23 октября огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, обвиняемой в хищении 44 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Юлию Аникееву к шести годам колонии общего режима. Другого фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна — прокурор попросил приговорить к 6,5 года колонии и закрыть дело в отношении его в связи со смертью (это не является реабилитирующим основанием). Защита настаивает на оправдательном приговоре — по словам адвокатов, независимая аудиторская проверка не выявила нарушений в действиях экс-руководства РФБ.

По версии следствия, Юлия Аникеева, Михаил Кочарян и бывший исполнительный директор баскетбольной федерации, двукратный вице-чемпион мира Дмитрий Домани при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ. Следователи считают, что фигуранты дела списали десятки миллионов рублей под предлогом проведения фиктивных банкетов, оказания юридических и медицинских услуг и создания видеороликов про легендарных российских баскетболистов. Эта схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации Андрей Кириленко обратился в правоохранительные органы.

Елена Силина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело уже рассмотрел Чертановский суд, который приговорил предпринимательницу к трем с половиной годам лишения свободы.

Защита, в свою очередь, настаивает на оправдательном приговоре. Во время судебного разбирательства адвокаты указали, что обвинение строится на показаниях Елены Силиной — других доказательств совершения хищений нет. В материалах дела, по их словам, отсутствует и акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности РФБ, на основании которого писал заявление в ГСУ СКР Андрей Кириленко.

Об этом в своем последнем слове заявила и Юлия Аникеева.

— В процессе следственных действий и при последующем ознакомлении с материалами дела мы, к сожалению, не обнаружили акта аудиторской проверки, на которую ссылался Андрей Кириленко, — отметила экс-президент РФБ. — Также в процессе судебного следствия свидетели обвинения сообщили нам, что тогда аудиторской проверки не было. Прошу суд о справедливости в принятии решения, потому что это последняя инстанция. Как говорит президент России, пока решения суда нет, вина человека не доказана. Очень надеюсь на справедливое решение.

Согласно анализу отдельных финансовых показателей деятельности РФБ (имеется в распоряжении «Известий»), который в августе 2017 года провела аудиторская компания ФБК Grant Thornton, чистый убыток организации в 2015 году составил 227 тыс. рублей. За 2014 год объем убытков составил 1 млн 680 тыс.

— Защита просила предоставить акт аудиторской компании «Вердиктум», на который ссылается Андрей Кириленко в заявлении в Следственный комитет РФ, — рассказал адвокат Юлии Аникеевой Константин Семененко. — Мы знакомились с материалами уголовного дела до февраля 2017 года и надеялись увидеть там материалы аудиторской проверки, но так и не обнаружили их. Мы думали, что документ будет представлен стороной обвинения в суде. После того как все свидетели обвинения дали показания и подтвердили, что аудиторскую проверку никто не проводил, защита обратилась в Grant Thornton. Аудиторская компания проводила анализ на основании данных бухгалтерского баланса РФБ, официально полученных из Росстата. На основании заключения GT очевидно, что долгов в РФБ после ухода Аникеевой не было.

По словам Константина Семененко, одним из свидетелей обвинения была заявлена некая сотрудница «Вердиктума» по фамилии Куприянова, которая так и не явилась в суд для дачи показаний. Не явился в суд и Андрей Кириленко, который был также включен в список свидетелей от обвинения.

— Логика следствия по предъявленному обвинению и сумме нам неясна, — заявил адвокат Юлии Аникеевой. — Свидетели обвинения, не говоря уже о свидетелях защиты, полностью опровергли версию следствия о хищениях и какого-либо рода мошеннических действиях руководства РФБ. Допрошенные свидетели подтвердили — мероприятия проводились, оборудование арендовалось. Контрагенты РФБ также дали показания, подтверждающие исполнение и оплату всех предъявленных следствием договоров. Как только сторона обвинения поняла, что допросы свидетелей подтверждают правдивость показаний Аникеевой и Кочаряна, в суд отказались вызывать еще порядка 20 свидетелей.

Михаил Кочарян умер от тяжелой болезни в октябре 2016 года, но его родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

— Я прошу вас восстановить честное имя моего сына, — заявила на суде мать Михаила, Жанетта Кочарян. — Он честно выполнял свои служебные обязанности и никогда бы не подставил Юлию Сергеевну [Аникееву] и своих родных. Он был прекрасным, любящим, добрым, честным сыном, отцом, мужем, братом. Он бы никогда не позволил допустить нарушения, которые бы расстроили его близких. Я внимательно слушала судебный процесс, и все сведения о моем сыне — это оговор и ложь. Я надеюсь на справедливое и объективное решение суда. Если бы он был жив, то мог бы доказать свою невиновность.

Юлия Аникеева находится под домашним арестом с 11 апреля 2016 года. Она возглавляла РФБ с июля 2013 до 25 августа 2015 года. Ранее Юлия Аникеева занимала пост исполнительного директора Ассоциации студенческого баскетбола России (2008−2010) и была заместителем генерального директора Единой лиги ВТБ (2011−2013).

В РФБ «Известиям» отказались комментировать ход рассмотрения уголовного дела.