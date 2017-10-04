Судьба экс-президента РФБ Юлии Аникеевой решится 23 октября
Гособвинение требует для бывшего руководителя российского баскетбола шесть лет колонии общего режима, защита настаивает на оправдательном приговоре.
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Чертановский районный суд Москвы 23 октября огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, обвиняемой в хищении 44 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Юлию Аникееву к шести годам колонии общего режима. Другого фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна — прокурор попросил приговорить к 6,5 года колонии и закрыть дело в отношении его в связи со смертью (это не является реабилитирующим основанием). Защита настаивает на оправдательном приговоре — по словам адвокатов, независимая аудиторская проверка не выявила нарушений в действиях
По версии следствия, Юлия Аникеева, Михаил Кочарян и бывший исполнительный директор баскетбольной федерации, двукратный
Елена Силина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело уже рассмотрел Чертановский суд, который приговорил предпринимательницу к трем с половиной годам лишения свободы.
Защита, в свою очередь, настаивает на оправдательном приговоре. Во время судебного разбирательства адвокаты указали, что обвинение строится на показаниях Елены Силиной — других доказательств совершения хищений нет. В материалах дела, по их словам, отсутствует и акт аудиторской проверки
Об этом в своем последнем слове заявила и Юлия Аникеева.
— В процессе следственных действий и при последующем ознакомлении с материалами дела мы, к сожалению, не обнаружили акта аудиторской проверки, на которую ссылался Андрей Кириленко, — отметила
Согласно анализу отдельных финансовых показателей деятельности РФБ (имеется в распоряжении «Известий»), который в августе 2017 года провела аудиторская компания ФБК Grant Thornton, чистый убыток организации в 2015 году составил 227 тыс. рублей. За 2014 год объем убытков составил 1 млн 680 тыс.
— Защита просила предоставить акт аудиторской компании «Вердиктум», на который ссылается Андрей Кириленко в заявлении в Следственный комитет РФ, — рассказал адвокат Юлии Аникеевой Константин Семененко. — Мы знакомились с материалами уголовного дела до февраля 2017 года и надеялись увидеть там материалы аудиторской проверки, но так и не обнаружили их. Мы думали, что документ будет представлен стороной обвинения в суде. После того как все свидетели обвинения дали показания и подтвердили, что аудиторскую проверку никто не проводил, защита обратилась в Grant Thornton. Аудиторская компания проводила анализ на основании данных бухгалтерского баланса РФБ, официально полученных из Росстата. На основании заключения GT очевидно, что долгов в РФБ после ухода Аникеевой не было.
По словам Константина Семененко, одним из свидетелей обвинения была заявлена некая сотрудница «Вердиктума» по фамилии Куприянова, которая так и не явилась в суд для дачи показаний. Не явился в суд и Андрей Кириленко, который был также включен в список свидетелей от обвинения.
— Логика следствия по предъявленному обвинению и сумме нам неясна, — заявил адвокат Юлии Аникеевой. — Свидетели обвинения, не говоря уже о свидетелях защиты, полностью опровергли версию следствия о хищениях и
Михаил Кочарян умер от тяжелой болезни в октябре 2016 года, но его родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
— Я прошу вас восстановить честное имя моего сына, — заявила на суде мать Михаила, Жанетта Кочарян. — Он честно выполнял свои служебные обязанности и никогда бы не подставил Юлию Сергеевну [Аникееву] и своих родных. Он был прекрасным, любящим, добрым, честным сыном, отцом, мужем, братом. Он бы никогда не позволил допустить нарушения, которые бы расстроили его близких. Я внимательно слушала судебный процесс, и все сведения о моем сыне — это оговор и ложь. Я надеюсь на справедливое и объективное решение суда. Если бы он был жив, то мог бы доказать свою невиновность.
Юлия Аникеева находится под домашним арестом с 11 апреля 2016 года. Она возглавляла РФБ с июля 2013 до 25 августа 2015 года. Ранее Юлия Аникеева занимала пост исполнительного директора Ассоциации студенческого баскетбола России (2008−2010) и была заместителем генерального директора Единой лиги ВТБ (2011−2013).
В РФБ «Известиям» отказались комментировать ход рассмотрения уголовного дела.
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