Тренерский совет РФБ без председателя. Почему так получилось?

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Российский женский баскетбол ещё 10 лет назад считался одним из сильнейших в мире. Сборная регулярно боролась за золотые медали самых крупных турниров, а мысли о проблемах с нехваткой игроков и с повсеместным использованием легионерок не могли прийти даже в самые пессимистичные головы.

Тёмные времена наступили после лета 2013 года. И речь не только про пришедшее руководство РФБ во главе с Юлией Аникеевой, которая сейчас под домашним арестом и ожидает решения суда по делу о хищении в особо крупном размере. Выступления главной женской сборной регулярно приносит боль болельщикам и заставляет руководство федерации менять главных тренеров национальной команды.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне нашей командой управлял Борис Соколовский и занял с ней четвёртое место, которое стоило ему продолжения карьеры у руля главной женской баскетбольной сборной.

В 2013 году на чемпионате Европы Россия не вышла из группы, а её тренер Альфредас Вайнаускас канул в безызвестность (собственно, именно оттуда он и пришёл в сборную).

На следующий Евробаскет россиянок выводил Анатолий Мышкин. И вывел, пройдя квалификационный турнир. Однако получить путёвку на Олимпиаду команде помешали турчанки, забравшие у молодой Вадеевой и компании путёвки в Рио. Итог: тренера уволили так быстро, что даже забыли сказать ему об этом.

История Александра Васина и его решение уйти из сборной ещё свежа в воспоминаниях. В летнем эксклюзивном интервью «Чемпионату» он взял всю вину за неудачу на Евробаскете-2017 на себя и сглаживал все возможные углы. Но именно тогда возникло чувство, что есть какие-то подводные камни.

Новым главным тренером совсем недавно был назначен немец Олаф Ланге. Для многих баскетбольных экспертов новость стала неожиданностью. Его работа с УГМК как минимум неоднозначна. Одна из лучших команд мира по составу и бюджету далеко не всегда подтверждает этот статус в Евролиге, а про игровое время россиянок в клубе из Екатеринбурга уже сказано и написано огромное количество шуток и подколов.

Вдобавок ко всему с периодичностью в несколько дней происходят довольно интересные события. Сначала УГМК сенсационно заканчивает борьбу в Кубке России (в турнире принимают участие только россиянки). Любопытно, что шлагбаумом на пути нового главного тренера выступила во всех смыслах молодая команда «Инвента», являющаяся «дочкой» курского «Динамо». Тренирует её олимпийская чемпионка Элен Шакирова, а большинству игроков только-только исполнилось 20 лет.

После этого председатель тренерского совета Анна Архипова фон Калманович покидает свой пост. Делает это самостоятельно, добавляя в конце своей речи фразу: «Это исключительно моё решение. Я думаю, найдутся достойные кандидаты, которые будут соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Я априори не могу им соответствовать, они противоречат моим жизненным и профессиональным принципам».

«Чемпионат» ещё в день назначения Ланге сообщал, что кандидатура немца прошла мимо тренерского совета, который выдвигал Дмитрия Донскова. Исполком утверждает тренеров и имел на это право. Но реакция многих уважаемых представителей баскетбольного сообщества, входящих в совет, была практически одинаковой. «Зачем мы собираемся, если к нашим решениям никто не прислушивается?» — вопросом подобным этому задавался почти каждый.



Очевидно, что в новый баскетбольный сезон женская сборная будет вступать не только с новым главным тренером, но и с новым председателем тренерского совета. Кто им станет, пока неизвестно. Не хотелось бы сгущать краски, но цепочка последних событий, вкупе с остальными процессами, вполне способна снова вбить клин между разными слоями нашей большой баскетбольной семьи. Все мы помним, к чему это привело в 2013-м.