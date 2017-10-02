«Химия» для Химок. Клуб, который может свергнуть ЦСКА

Если кто-то вдруг пропустил — главный предсезонный турнир, проходящий в России, впервые за восемь лет завершился не в пользу его хозяев. ЦСКА сложил полномочия, проиграв в финале «Химкам», которые много лет на внутренней арене находятся в тени грозного соперника и ближайшего географического соседа. При этом желто-синие уступали три четверти встречи, но не выбросили белый флаг, когда армейцы контролировали игру. И в итоге отпраздновали успех, который может оказаться очень важным с точки зрения психологии. Конечно, это еще не официальные матчи, но сигнал, как болельщикам, так и конкурентам «Химки» подали достаточно отчетливый. Давайте разберемся, что произошло с желто-синими за лето.

ПЕРЕСТРОЙКА ПО БАРЦОКАСУ

Главного тренера Душко Ивановича, у которого закончился контракт, поблагодарили и отпустили. На его месте очень хотели видеть Дэвида Блатта, но чемпион Европы-2007 предпочел доработать до конца соглашение с «Дарушафакой». Тогда возникла кандидатура другого известного в России специалиста — тем более что Георгиос Барцокас, как рассказал «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов, сам проявил интерес к работе в клубе. Грек уже не просто возглавлял «Локомотив » и знаком с российскими реалиями, а выводил краснодарцев в «Финал четырех» Евролиги. Он известен как приверженец строгой игры в обороне, а также опытом работы в таких клубах, как «Олимпиакос» и «Барселона».

Между прочим, почти все многочисленные трансферы лета были совершены при участии Барцокаса. Если говорить упрощенно, то селекция клуба разделилась на два главных направления — удержать российских баскетболистов и почти полностью заменить легионеров.

Главной победой на первом стал новый контракт Алексея Шведа. Защитника, который был безоговорочным лидером команды, слухи упорно отправляли в НБА, но он остался, а в сентябре значительно повысил свои акции блестящим выступлением на Евробаскете. Теперь старта Шведа в Евролиге ждет весь Старый Свет. Также «Химки» пригласили еще одного игрока сборной России Андрея Зубкова, который уже работал с Барцокасом в Краснодаре и знает его систему. И продлили договоры с Сергеем Моней, Дмитрием Соколовым, Вячеславом Зайцевым, Егором Вяльцевым и Русланом Патеевым.

Из легионеров же место в команде сохранил лишь «большой» Марко Тодорович, а вот именитых иностранцев стало заметно больше. Самым заметным трансфером лета внутри России стал переход из «Зенита» сербского разыгрывающего Стефана Марковича. Вице-чемпион Олимпиады многие годы был в сборной дублером Милоша Теодосича, а это говорит о многом. Его присутствие сделает атаку любой команды более разнообразной. Также в заднюю линию был приобретен Чарльз Дженкинс — экс-лидер «Црвены Звезды» в прошлом сезоне стал лучшим игроком плей-офф Адриатической лиги, а также провел два сезона в НБА за «Голден Стэйт» и «Филадельфию». А значит, найдет общий язык как с россиянами и балканцами, так и с американцами.

На радость болельщикам вернулся в Подмосковье, пусть и с новой прической, реактивный Тайлер Ханикатт, и наверняка мы увидим в новом сезоне не один улетный данк в его исполнении. За «физику» будут отвечать пришедшие из Турции Энтони Гилл, уже набросавший 23 очка ЦСКА, и Джеймс Андерсон, в активе которого почти 250 игр в НБА. Имеет опыт выступлений в главной лиге мира и Малькольм Томас, приехавший к нам в ранге лучшего по подборам в чемпионате Китая.

И еще один, едва ли не главный трансфер, состоялся уже почти на флажке. Барцокас долго думал, нужен ли команде восьмой легионер, и в итоге решил, что нужно еще добавить мощи под кольцом. Так в «Химках» появился пятый номер драфта НБА-2012 Томас Робинсон, для которого это будет первый сезон в Европе. Теперь по именам команда в Подмосковье очень впечатляет. Любопытно посмотреть, что греческому тренеру удастся построить, имея такой подбор исполнителей. И как он впишет в свои схемы Шведа.

ЕВРОЛИГА В МЫТИЩАХ

Увидеть это можно будет уже очень скоро — 5 октября «Химки» стартуют в Единой лиге, а 13-го числа возвращаются в Евролигу домашним матчем против чемпиона Испании «Валенсии». И вот об этом стоит поговорить особо. Уютная и такая родная для болельщиков домашняя арена не соответствует требованиям главного турнира Европы по вместимости трибун, и еще летом клубу пришлось искать новый дом на предстоящий сезон. Причем его было принципиально найти именно в Московской области. В итоге выбор руководства пал на хоккейную арену в Мытищах.

Обживать ее «Химки» уже начали — представители Евролиги недавно проинспектировали сам стадион, в том числе и уложенный в тестовом режиме паркет, и остались довольны увиденным. В клубе обещают, что никто из болельщиков не останется разочарованным. Например, для добирающихся разными путями поклонников будет организован транспорт как из самих Химок, так и от ближайшего к Мытищам метро «Медведково», а также от железнодорожной станции.

А на самой арене, которая во время баскетбольных матчей способна вмещать 7000 зрителей, обещают устраивать ни много ни мало лучшие предматчевые шоу в Европе с использованием различных спецэффектов. Прибавьте к этому общественное питание на разный вкус, детскую развлекательную зону и главное — баскетбол самого высокого уровня с участием лучших команд Европы.

Кажется, что в нынешних «Химках», простите за тавтологию, есть та самая «химия», необходимая для больших свершений. И если команда Барцокаса будет побеждать, Швед — феерить, а его партнеры — не отставать от лидера, то им по силам собирать приличную аудиторию — как в родном городе, так и на арене в Мытищах. Все исходные данные для этого у клуба есть.