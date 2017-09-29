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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31173654/
29 сентября 2017, 19:14 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК обыграли «Инвенту» в стартовом матче чемпионате России

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК нанесли гостевое поражение курской «Инвенте» в стартовом матче чемпионата России-2017/18.

Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> нанесли гостевое поражение курской <span class=error>Инвенте</span> в стартовом матче чемпионата России-2017/18. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Курске, завершилась со счетом 65:48 (9:13, 22:12, 16:10, 18:13) в пользу команды из Екатеринбурга. В составе победительниц дабл-дабл сделала Раиса Мусина (15 очков + 12 подборов). Курской команде наибольшее количество баллов принесла Елизавета Шабанова — 11.

Двумя днями ранее команды встречались между собой в четвертьфинале Кубка России, и тогда сильнее оказалась «Инвента» — 56:55.

В следующем матче чемпионата страны 4 октября УГМК примет ногинский «Спартак», а «Инвента» 8 октября на выезде сыграет со «Спартой энд К» из Видного.
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Новости Российского баскетбола

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