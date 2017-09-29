Дэвид Блатт: У меня были переговоры с российскими клубами

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Антон БАБОШИН из Москвы

Десять лет назад он выиграл Евробаскет со сборной России, а теперь привез в Москву турецкую «Дарюшафаку», которая преподнесла немало сюрпризов в прошлом сезоне Евролиги. Дэвид Блатт рассказал «СЭ», почему решил остаться в Стамбуле, хотя мог вернуться работать в Россию, сравнил Милоша Теодосича и Серхио Родригеса, порадовался выступлению нашей сборной на недавнем чемпионате Европы и отметил, что всегда с радостью приезжает в Москву.

— Естественно, я очень рад быть здесь, и благодарен организаторам Кубка Гомельского за то, что они пригласили сюда «Дарюшафаку». Всем известно, что я люблю приезжать в Россию. Это мой второй дом.

— Вы же были в столице летом на праздновании 10-летия победы на Евробаскете. Насколько прочна ваша связь с членами той золотой сборной?

— Постоянно привожу в пример игроков, с которыми работал в прошлом, моей нынешней команде. Потому что уверен, что они могут многому научиться, когда перед глазами такой образец. Ребята, добившиеся успеха благодаря настрою, характеру, подходу к игре. Это важно, на мой взгляд.

— Как оцените выступления своих подопечных на этом турнире? Состав «Дарюшафаки» обновился на две трети.

— Да, у нас во многом новая команда, и ее средний возраст — всего 24 года! Мы молоды и неопытны, но зато атлетичны и быстры. А еще амбициозны и голодны до побед. Так что со временем у нас есть шанс стать хорошей командой. Хотя не буду говорить, что это случится прямо завтра.

— Надеетесь вернуться с «Дарюшафакой» в Евролигу?

— Вообще, изначально я рассчитывал, что мы в предстоящем сезоне будем выступать именно в Евролиге. Именно по этой причине в 2016-м я подписал контракт на два года. И когда случилось так, что мы остались без места в главном турнире континента, именно за мной было решение — остаюсь я на последний год действующего соглашения или нет. И в итоге я решил доработать до конца.

— Но целью будет именно повышение в классе?

— Не знаю, удастся ли нам вернуться в Евролигу. Чтобы мы ни делали, это во многом зависит не от клуба. Если только мы не выиграем Кубок Европы, а это невероятно сложно. Но мы будем стараться прогрессировать, становиться лучше, чем были раньше, именно как команда. Расти вместе и конкурировать с любыми соперниками.

НАДЕЮСЬ ЧЕРЕЗ ГОД ВЕРНУТЬСЯ В НБА

— В России летом ходили слухи, что вы можете вернуться в нашу страну. Это правда?

— Да, у меня были переговоры с целым рядом команд со всей Европы, в том числе и российскими. Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я — там, где я есть, все другие клубы нашли себе тренеров.

— Главная причина, по которой вы решили не менять обстановку?

— Потому что пока не хочу связывать себя какими-либо обязательствами больше, чем на один сезон. Через год я надеюсь вернуться в НБА и закончить то, что начал. Или пойти другим путем, о котором сейчас не стану говорить. Если он станет реальностью, об этом все сразу же узнают.

— В полуфинале Кубка Гомельского вы уступили ЦСКА. Армейский клуб сильно изменился за лето?

— Ну, у ЦСКА произошли перемены в составе. Но у них по-прежнему прекрасный тренерский штаб, подбор игроков, многие из которых играют в команде не первый год. Опыт, победные традиции, качество игры. Так что они по-прежнему будут бороться за титулы во всех турнирах, где выступают.

— Одной из главных тем для обсуждения летом стал уход Милоша Теодосича в НБА и приход на его место Серхио Родригеса. Многие уверены, что испанец даже сильнее многолетнего лидера армейцев.

— Они оба высококлассные баскетболисты. На самом деле. Уровня НБА, где один уже поиграл, а второй будет выступать. Но, конечно, они разные по стилю. И в этом нет ничего страшного. Для этого в команде и есть тренер — он должен придумать, как использовать имеющихся у него игроков наилучшим образом.

ВЫСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ НА ЕВРОБАСКЕТЕ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

— Вам удалось выбраться на один из матчей сборной России на Евробаскете. Какое впечатление на вас произвела наша команда на турнире?

— Думаю, сборная выступила здорово. Ребята очень старались и были настоящей командой. Сергей Базаревич и его штаб проявили себя прекрасно. Я был очень рад снова видеть Россию конкурентоспособной и показывающей хорошие результаты. Хотелось, чтобы мы снова выиграли медаль. Но хотя этого и не произошло, этим Евробаскетом сборная может гордиться.

— Некоторые пытались сравнивать нынешнюю команду с вашей. Такие параллели имеют право на существование?

— Различий, конечно, очень много. Но в одном они точно похожи — эта команда играла на равных с сильнейшими европейскими сборными и очень много работала. К тому же, в ней было немало ребят, с которыми мы выигрывали медали Евробаскета-2011 и Олимпиады в Лондоне: Алексей Швед, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов. И, конечно, Тимофей Мозгов.

— Вы почувствовали, что они стали лучше за эти годы?

— Конечно, они выросли, заметно повзрослели. Но и тогда они были классными баскетболистами и многое сделали для наших успехов.

— Сергей Базаревич — хороший тренер для этой сборной?

— Я отлично знаю Сергея, мы вместе работали в московском «Динамо». Хочу сказать, что он здорово сделал свою работу, рад за него. Его команда отлично умеет пользоваться своими сильными сторонами, а также скрывать слабые.