Кто поспорит с УГМК? ЧР по баскетболу среди женских команд стартует в Курске
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Новый сезон чемпионата России по баскетболу среди женских команд стартует в пятницу матчем между курской «Инвентой» и екатеринбургским УГМК.
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В женской
«Инвента», главным тренером которой является олимпийская чемпионка Барселоны Элен Шакирова, уже успела преподнести сенсацию, выбив УГМК из розыгрыша Кубка России на стадии четвертьфинала. В пятницу команды проведут еще одну встречу — теперь уже в рамках чемпионата страны, и у «лисиц» есть шанс взять реванш у соперниц.
Претендентами на медали
УГМК готов к защите титула
В межсезонье УГМК, чемпиона последних девяти сезонов, покинули Кристи Толивер, Санчо Литтл, Мария Черепанова и Анна Петракова. Из «Надежды» в Екатеринбург переехали Елена Беглова и Татьяна Петрушина. Раиса Мусина, которой в марте исполнилось 19 лет, перешла в УГМК из польского «Полковице». После семи лет выступлений за «Кайсери» решилась сменить команду американка с турецким гражданством Латойя Сандерс, подписавшая в межсезонье контракт с «лисицами».
Новый сезон чемпионата России УГМК традиционно начинает не в полном составе — баскетболистки, выступающие в женской НБА, обычно приезжают в расположение клуба позже. Не стал исключением и этот раз — Эмма Меессеман приедет в Екатеринбург 7 октября, а Дайана Таурази и Бриттни Грайнер — 10 октября. «Вот тогда можно будет говорить о команде, как о УГМК в полном смысле этого слова», — подчеркнул в разговоре с агентством «Р-Спорт» директор клуба Максим Рябков.
«Задача стоит удержать свои позиции в чемпионате России, а в Евролиге — улучшить их. Для такого клуба, как УГМК, это традиционные цели. Нам надо сейчас просто собраться воедино и показать, какой командой мы на самом деле являемся. Сейчас мы можем озвучивать только планы, а итоги будем подводить в апреле, не раньше», — сообщил Рябков.
Курское «Динамо» нацелено на максимум
Главным претендентом на то, чтобы не дать УГМК завоевать очередной титул чемпионок России, является курское «Динамо». В прошлом сезоне клуб обновил свои лучшие достижения в истории, сначала впервые выиграв Евролигу, а затем заняв второе место в
В межсезонье «Динамо» усилилось, подписав контракты с сербкой Соней Петрович, ранее выступавшей за «Прагу», и игроком сборной России Натальей Жедик, перешедшей из «Надежды». Покинули команду две россиянки — Вероника Дорошева и Виктория Медведева. Костяк курского клуба остался неизменным — «Динамо» сохранило американок Ннемкади Огвумике и Энджел Маккотри, внесших немалый вклад в победу в Евролиге.
Исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова заявила «Р-Спорт», что задачи перед командой ставятся максимальные. «И спонсоры, и администрация области создают для нас все условия, поэтому команда обязательно готовится к завоеванию медалей во всех турнирах. Конечно, мы всегда будем бороться за самые высшие награды, за золото. Будем стремиться к этому», — сообщила руководитель «Динамо».
По ее словам, в полном составе курянки соберутся к 5 октября, когда в Курске пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором «Динамо» сыграет с турецким «Якин Догу». «Мы планируем, что легионеры нашего клуба соберутся 5 октября на Суперкубке, и команда будет в полном составе. Ннемкади Огвумике сейчас играет в WNBA, у нее оговорены сроки возвращения», — подчеркнула Сгонникова.
«Надежда» хочет бороться за медали
Среди претендентов на медали чемпионата России самые большие изменения в составе в межсезонье произошли у «Надежды». Команду, ставшую в прошлом сезоне бронзовым призером
Клуб из Оренбурга возглавил 39-летний тренер из Словакии Марош Ковачик. «Надежда» подписала контракты с россиянками Екатериной Федоренковой («Сарагоса»), Яной Дегтярской (МБА), Марией Черепановой (УГМК) и Ксенией Тихоненко («Динамо» Москва). Помимо них состав пополнили испанка Сандра Игуэравида («Висла»), а также американки Эмма Кэннон («Вологда-Чеваката»), Брионна Джонс («Коннектикут Сан») и Алекс Бентли («Адана»).
«Мы подходим к сезону с хорошим настроем, — заявил “Р-Спорт” директор “Надежды” Олег Храмкин. — Задачи у нас все те же — борьба за медали во всех трех турнирах, в которых мы принимаем участие. У нас одна задача — борьба за победу в каждой игре. Да, состав очень здорово обновился, но, тем не менее, оптимизма мы не теряем».
«Потенциал игроков, прилетевших
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