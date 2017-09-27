Баскетболистки УГМК проиграли «Инвенте» в четвертьфинале Кубка России и выбыли из турнира

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Игра, прошедшая в среду в Курске, закончилась со счетом 56:55 (14:16, 12:14, 14:11, 16:14) в пользу «Инвенты». В составе победительниц самой результативной стала Ольга Фролкина, набравшая 13 очков. Екатеринбургской команде наибольшее количество баллов принесла Наталья Виеру — 16.

УГМК является восьмикратным обладателем Кубка страны.

«Финал четырех» Кубка России, куда помимо «Инвенты» пробились курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и московский клуб МБА, пройдет в декабре.