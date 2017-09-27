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27 сентября 2017, 21:53 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК проиграли «Инвенте» в четвертьфинале Кубка России и выбыли из турнира

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК уступили курской «Инвенте» в четвертьфинальном матче Кубка России и утратили шансы на защиту титула.

Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> уступили курской <span class=error>Инвенте</span> в четвертьфинальном матче Кубка России и утратили шансы на защиту титула. Увеличить
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Игра, прошедшая в среду в Курске, закончилась со счетом 56:55 (14:16, 12:14, 14:11, 16:14) в пользу «Инвенты». В составе победительниц самой результативной стала Ольга Фролкина, набравшая 13 очков. Екатеринбургской команде наибольшее количество баллов принесла Наталья Виеру — 16.

УГМК является восьмикратным обладателем Кубка страны.

«Финал четырех» Кубка России, куда помимо «Инвенты» пробились курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и московский клуб МБА, пройдет в декабре.
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