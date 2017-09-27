Баскетболистки «Надежды» одолели «Спарту энд К» и вышли в полуфинал Кубка России
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» на выезде победили подмосковную «Спарту энд К» в четвертьфинале Кубка России и вышли в «Финал четырех».
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Встреча, состоявшаяся в среду в Видном (Московская область), завершилась со счетом 64:54 (8:16, 15:11, 19:14, 22:13) в пользу гостей. В составе победительниц самой результативной стала Анастасия Шилова, набравшая 18 очков;
«Финал четырех» Кубка России пройдет в декабре.
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