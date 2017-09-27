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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31147867/
27 сентября 2017, 20:12 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» одолели «Спарту энд К» и вышли в полуфинал Кубка России

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» на выезде победили подмосковную «Спарту энд К» в четвертьфинале Кубка России и вышли в «Финал четырех».

Баскетболистки оренбургской Надежды на выезде победили подмосковную Спарту энд К в четвертьфинале Кубка России и вышли в Финал четырех. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Видном (Московская область), завершилась со счетом 64:54 (8:16, 15:11, 19:14, 22:13) в пользу гостей. В составе победительниц самой результативной стала Анастасия Шилова, набравшая 18 очков; дабл-дабл оформила Ксения Тихоненко (10 очков + 12 подборов). Наибольшее количество баллов подмосковной команде принесла Дарья Колосовская — 15.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в декабре.
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