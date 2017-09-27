ЖБК «Динамо» (Курск) победил «Динамо» (Новосибирская область) и вышел в полуфинал КР
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» в овертайме обыграли одноклубниц из Новосибирской области в четвертьфинале Кубка России и вышли в следующую стадию.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 73:68 (20:14, 19:16, 10:28, 13:4, 11:6) в пользу гостей.
В составе победительниц самой результативной стала Мария Вадеева, сделавшая
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