Источник: Экс-центровой ЦСКА Лазарев подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
Центровой Иван Лазарев, который минувшим летом покинул московский ЦСКА, близок к подписанию контракта с «Нижним Новгородом».
Как сообщают «Известия», 26-летний баскетболист проходит просмотр в нижегородском клубе и в ближайшее время подпишет контракт по схеме «1+1».
По словам источника, знакомого с ситуацией, в приобретении кандидата в сборную России заинтересован лично главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. Предполагается, что Лазарев сможет заменить 32-летнего канадца Шона Денисона, покинувшего нижегородский клуб по семейным обстоятельствам.
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