Источник: Экс-центровой ЦСКА Лазарев подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

Как сообщают «Известия», 26-летний баскетболист проходит просмотр в нижегородском клубе и в ближайшее время подпишет контракт по схеме «1+1».

По словам источника, знакомого с ситуацией, в приобретении кандидата в сборную России заинтересован лично главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. Предполагается, что Лазарев сможет заменить 32-летнего канадца Шона Денисона, покинувшего нижегородский клуб по семейным обстоятельствам.