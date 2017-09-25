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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31111207/
25 сентября 2017, 9:28 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Источник: Экс-центровой ЦСКА Лазарев подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

Центровой Иван Лазарев, который минувшим летом покинул московский ЦСКА, близок к подписанию контракта с «Нижним Новгородом».

Как сообщают «Известия», 26-летний баскетболист проходит просмотр в нижегородском клубе и в ближайшее время подпишет контракт по схеме «1+1».

По словам источника, знакомого с ситуацией, в приобретении кандидата в сборную России заинтересован лично главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. Предполагается, что Лазарев сможет заменить 32-летнего канадца Шона Денисона, покинувшего нижегородский клуб по семейным обстоятельствам.
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