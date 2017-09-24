17 очков Вестерманна помогли ЦСКА победить «Баварию» в товарищеском матче

«Армейцы» реализовали 58% бросков с ближней и средней дистанций и 38% трёхочковых против 48% и 27% соответственно у соперника.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА с 17 очками стал разыгрывающий Лео Вестерманн.



Товарищеские матчи

ЦСКА — «Бавария» — 80:70 (27:17, 13:20, 17:18, 23:15)

ЦСКА: Де Коло (15 + 5 передач), М. Кулагин (3), Клайбёрн (16 + 6 подборов), Хряпа (5), Хайнс (2 + 6 подборов) — старт; Кацивелис (2), Вестерманн (17 + 4 передачи), Астапкович, Коробков, Хиггинс (10), О. Хантер (8), Макиев (2)

«Бавария»: Д. Букер (18 + 5 подборов), Джедович (15 + 5 подборов), Лучич (9)…