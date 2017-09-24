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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31106249/
24 сентября 2017, 11:16 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

17 очков Вестерманна помогли ЦСКА победить «Баварию» в товарищеском матче

ЦСКА победил германскую «Баварию» со счётом 80:70 в очередном матче на международном предсезонном товарищеском турнире в Задаре.

«Армейцы» реализовали 58% бросков с ближней и средней дистанций и 38% трёхочковых против 48% и 27% соответственно у соперника.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА с 17 очками стал разыгрывающий Лео Вестерманн.

Товарищеские матчи
ЦСКА — «Бавария» — 80:70 (27:17, 13:20, 17:18, 23:15)
ЦСКА: Де Коло (15 + 5 передач), М. Кулагин (3), Клайбёрн (16 + 6 подборов), Хряпа (5), Хайнс (2 + 6 подборов) — старт; Кацивелис (2), Вестерманн (17 + 4 передачи), Астапкович, Коробков, Хиггинс (10), О. Хантер (8), Макиев (2)
«Бавария»: Д. Букер (18 + 5 подборов), Джедович (15 + 5 подборов), Лучич (9)…
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