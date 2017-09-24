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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31105660/
24 сентября 2017, 10:09 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Бывший баскетболист «Лейкерс» Робинсон подписал контракт с «Химками»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тяжелый форвард Томас Робинсон подписал соглашение с российским баскетбольным клубом «Химки» до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт подмосковной команды.

В прошлом сезоне американец в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем за матч 5,0 очка и делал 4,6 подбора.

«Я в команде чуть больше месяца и вижу наши сильные и слабые стороны, — прокомментировал подписание 26-летнего игрока главный тренер клуба Георгиос Барцокас. — Вместе с президентом и генеральным директором клуба мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что нашу команду можно сделать лучше, поэтому прежде всего я хочу поблагодарить руководство и спонсоров “Химок” за возможность подписать такого сильного игрока, как Робинсон. Это действительно большой трансфер для нашей команды, Робинсон — это очень хороший и известный игрок с солидным опытом выступления в НБА, он был выбран на драфте под пятым номером и сейчас находится в хорошем возрасте. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему, помня о том, что нам предстоит бороться в Евролиге с ее новым форматом и большим числом игр, мы решили качественно усилиться в преддверии старта этого турнира».

Томас Робинсон также выступал в составе «Сакраменто», «Хьюстона», «Филадельфии», «Портленда» и «Бруклина». Всего он провел 313 матчей в НБА.
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