Андрей Кириленко: Исполком ждет не одну кандидатуру, а список кандидатов
Президент Российской Федерации Баскетбола объяснил, почему при избрании главного тренера женской сборной России Исполком РФБ не последовал рекомендациям Тренерского совета.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вчера председатель Тренерского совета женских сборных Анна
— Рекомендацией Тренерского совета, как возможный кандидат на ближайший отборочный цикл чемпионата Европы, был назван Дмитрий Донсков, — сказала
Сегодня президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко объяснил, почему Исполком РФБ принял иное решение:
— Действительно, Тренерский совет рекомендовал на пост главного тренера женской сборной России Дмитрия Донскова, однако мы не приняли его кандидатуру. Исполком ждет от Тренерского совета списка кандидатов —
Не стоит забывать, что в прошлый раз Исполком утвердил именно представленного Тренерским советом кандидата — Александра Васина. Более того, Исполком поддержал и предложения Совета по формированию тренерского штаба, в который вошли и Дмитрий Федорович, и Анна Валерьевна. Увы, такой подход не сработал.
Поэтому Исполком решил пойти другим путем. Мы должны были хотя бы на время изменить подход. Будет новый главный тренер русским или иностранцем не имело значения. В итоге мы выбрали специалиста, который не только имеет большой опыт руководства командой, но и одержал с ней множество побед, в том числе, на международном уровне.
Для нас самым важным при принятии решения был тренерский опыт. А его у Олафа Ланге больше, чем у Дмитрия Донскова. К тому же в возглавляемом им БК УГМК выступает много кандидатов в сборную России, которые в течение клубного сезона смогут тренироваться под руководством главного тренера национальной команды и будут хорошо знакомы с его требованиями и манерой игры. Хотелось бы подчеркнуть, что кандидатура Ланге получила поддержку у бывших игроков сборных России, нынче являющихся членами Исполкома РФБ.
Но мы ни в коем случае не сомневаемся в профессиональных качествах Дмитрия Федоровича. Он — отличный тренер, у которого все впереди. Донсков прекрасно зарекомендовал себя в работе с молодежными командами, однако ему пока не хватает опыта успешной работы с профессиональной командой. Не хватает, быть может, успешных игр с сильными соперниками, в которых он мог бы проявить себя как тренер. Это были главные сомнения по отношению к его кандидатуре.
Кроме того, сейчас нужно поменять ситуацию внутри самой команды. Сборной необходимо «освежиться», сменить подход, попробовать
Тренерский совет предлагал назначить главного тренера только на четыре первые игры отборочного турнира чемпионата Европы. Дескать, давайте сейчас назначим, а потом посмотрим. Однако времени «смотреть» уже нет — сборной необходим главный тренер, настроенный на долгосрочную работу с командой.
В целом же я рад, что у нас возникли споры по этому вопросу. Если они имеют место, значит, среди нас нет равнодушных.
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