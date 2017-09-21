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21 сентября 2017, 23:49 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Пушков пропустит сезон-2017/18

Центровой «Зенита» Антон Пушков полностью пропустит предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Во время предсезонной подготовки баскетболист получил тяжёлую травму, которая заставит его оставаться вне игры на протяжении 9 месяцев.

У Пушкова диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. Ожидается, что в ближайшие дни баскетболист будет прооперирован.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок провёл 25 поединков (7 — в старте), набирая в них 5 очков, совершая 3,4 подбора и отдавая 0,6 передачи.
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