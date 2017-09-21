Пушков пропустит сезон-2017/18

Во время предсезонной подготовки баскетболист получил тяжёлую травму, которая заставит его оставаться вне игры на протяжении 9 месяцев.

У Пушкова диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. Ожидается, что в ближайшие дни баскетболист будет прооперирован.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок провёл 25 поединков (7 — в старте), набирая в них 5 очков, совершая 3,4 подбора и отдавая 0,6 передачи.