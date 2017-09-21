Архипова: Ланге избрали тренером женской сборной РФ вопреки мнению тренерского совета
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Тренерский совет по женским командам Российской федерации баскетбола (РФБ) рекомендовал утвердить Дмитрия Донскова на посту главного тренера сборной России, но исполком РФБ не учел эту рекомендацию и назначил на данную должность Олафа Ланге, заявила агентству «Р-Спорт» председатель совета Анна Архипова-фон Калманович.
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Ланге, возглавляющий УГМК, был утвержден в должности главного тренера женской сборной РФ в среду.
«Рекомендацией тренерского совета, как возможный кандидат на ближайший отборочный цикл чемпионата Европы, был назван Дмитрий Донсков. А после отборочного цикла совет рекомендовал посмотреть, кто из российских специалистов будет являться на момент окончания цикла сильным претендентом на пост главного тренера. Возможно,
«Совет рассматривал предложенные руководством РФБ кандидатуры иностранных специалистов, но сошелся на решении, что иностранцы могут рассматриваться только в должности
По ее словам, тренерский совет хотел, чтобы у каждого российского специалиста была возможность в случае успешной работы претендовать на пост главного тренера после окончания отбора на чемпионат Европы-2019. «У нас есть, к примеру, такие сильные кандидаты, как Александр Ковалев, который стал чемпионом мира (со сборной девушек возрастом до 19 лет), Элен Шакирова, которая стала бронзовым призером чемпионата Европы с командой девушек в возрасте до 20 лет). Возможно,
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