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21 сентября 2017, 12:58 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Архипова: Ланге избрали тренером женской сборной РФ вопреки мнению тренерского совета

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Тренерский совет по женским командам Российской федерации баскетбола (РФБ) рекомендовал утвердить Дмитрия Донскова на посту главного тренера сборной России, но исполком РФБ не учел эту рекомендацию и назначил на данную должность Олафа Ланге, заявила агентству «Р-Спорт» председатель совета Анна Архипова-фон Калманович.

Тренерский совет по женским командам Российской федерации баскетбола (РФБ) рекомендовал утвердить Дмитрия Донскова на посту главного тренера сборной России но исполком РФБ не учел эту рекомендацию и назначил на данную должность Олафа Ланге заявила агентству Р-Спорт председатель совета Анна Архипова-фон Калманович. Увеличить
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Ланге, возглавляющий УГМК, был утвержден в должности главного тренера женской сборной РФ в среду.

«Рекомендацией тренерского совета, как возможный кандидат на ближайший отборочный цикл чемпионата Европы, был назван Дмитрий Донсков. А после отборочного цикла совет рекомендовал посмотреть, кто из российских специалистов будет являться на момент окончания цикла сильным претендентом на пост главного тренера. Возможно, кто-то добьется за это время большого прогресса», — сказала Архипова-фон Калманович по телефону.

«Совет рассматривал предложенные руководством РФБ кандидатуры иностранных специалистов, но сошелся на решении, что иностранцы могут рассматриваться только в должности тренера-консультанта. Однако исполком проголосовал иначе. Я считаю, общественность должна знать о том, что мнение тренерского совета было совсем другое, и в данной конкретной ситуации его не учли», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, тренерский совет хотел, чтобы у каждого российского специалиста была возможность в случае успешной работы претендовать на пост главного тренера после окончания отбора на чемпионат Европы-2019. «У нас есть, к примеру, такие сильные кандидаты, как Александр Ковалев, который стал чемпионом мира (со сборной девушек возрастом до 19 лет), Элен Шакирова, которая стала бронзовым призером чемпионата Европы с командой девушек в возрасте до 20 лет). Возможно, кто-то еще из российских специалистов зарекомендует себя за два года», — подчеркнула Архипова-фон Калманович.
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