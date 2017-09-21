Архипова: Ланге избрали тренером женской сборной РФ вопреки мнению тренерского совета

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Ланге, возглавляющий УГМК, был утвержден в должности главного тренера женской сборной РФ в среду.

«Рекомендацией тренерского совета, как возможный кандидат на ближайший отборочный цикл чемпионата Европы, был назван Дмитрий Донсков. А после отборочного цикла совет рекомендовал посмотреть, кто из российских специалистов будет являться на момент окончания цикла сильным претендентом на пост главного тренера. Возможно, кто-то добьется за это время большого прогресса», — сказала Архипова-фон Калманович по телефону.

«Совет рассматривал предложенные руководством РФБ кандидатуры иностранных специалистов, но сошелся на решении, что иностранцы могут рассматриваться только в должности тренера-консультанта. Однако исполком проголосовал иначе. Я считаю, общественность должна знать о том, что мнение тренерского совета было совсем другое, и в данной конкретной ситуации его не учли», — добавила собеседница агентства.