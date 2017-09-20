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20 сентября 2017, 15:52 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Александр Ковалев возглавил женскую сборную РФ по баскетболу для игроков до 20 лет

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Александр Ковалев утвержден старшим тренером женской молодежной сборной России по баскетболу (игроки до 20 лет), сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Такое решение принято по итогам заседания исполкома РФБ в среду, на котором также были подведены итоги выступлений команд.

«Удовлетворительным признано выступление четырех женских команд — до 20 лет (бронзовый призер первенства Европы), до 19 лет (чемпион мира), сборной России по баскетболу 3×3 (чемпион мира и Европы) и команды 3×3 до 18 лет (бронзовый призер чемпионата мира и серебряный чемпионата Европы). Остальные команды — женские U18 и U16, мужские U20, U18 и U16 — получили неудовлетворительные оценки», — говорится в сообщении.

«Были утверждены кандидатуры двух старших тренеров женских резервных команд. Сборную до 20 лет возглавил Александр Ковалев, под руководством которого девушки (игроки не старше 19 лет) стали чемпионками мира. Елена Александрова стала старшим тренером сборной России U16», — отмечается в сообщении.

Также исполком поручил департаменту резерва проработать вопрос о необходимости внесения изменений в положение о тренерском совете РФБ в целях оптимизации его работы и представить кандидатуры членов тренерского совета на сезон-2017/18.
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