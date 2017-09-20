Базаревич утвержден в должности главного тренера мужской сборной России по баскетболу
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуру Сергея Базаревича в должности главного тренера мужской сборной России, сообщается на официальном сайте РФБ.
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В воскресенье завершился чемпионат Европы, на котором сборная России стала четвертой. Контракт Базаревича истек после турнира, а затем специалист заявил, что рассматривает возможность перерыва в тренерской деятельности. Однако позднее президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что Базаревич дал согласие на продолжение работы с командой.
«Кириленко рассказал о проведенной беседе с Базаревичем и о его готовности продолжать работу с мужской сборной. Было постановлено утвердить кандидатуру Базаревича на пост главного тренера мужской национальной сборной России», — говорится в сообщении.
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