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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/31067918/
20 сентября 2017, 15:15 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Базаревич утвержден в должности главного тренера мужской сборной России по баскетболу

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил кандидатуру Сергея Базаревича в должности главного тренера мужской сборной России, сообщается на официальном сайте РФБ.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Исполком Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) утвердил кандидатуру Сергея <span class=error>Базаревича</span> в должности главного тренера мужской сборной России сообщается на официальном сайте <span class=error>РФБ</span>. Увеличить
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В воскресенье завершился чемпионат Европы, на котором сборная России стала четвертой. Контракт Базаревича истек после турнира, а затем специалист заявил, что рассматривает возможность перерыва в тренерской деятельности. Однако позднее президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что Базаревич дал согласие на продолжение работы с командой.

«Кириленко рассказал о проведенной беседе с Базаревичем и о его готовности продолжать работу с мужской сборной. Было постановлено утвердить кандидатуру Базаревича на пост главного тренера мужской национальной сборной России», — говорится в сообщении.
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