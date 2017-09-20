ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Лаврио»
ЦСКА провёл товарищеский поединок с греческим «Лаврио» в рамках афинской стадии предсезонной подготовки.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч завершился уверенной победой «армейцев» со счётом 93:71.
Самым результативным игроком поединка стал защитник Нандо де Коло, который записал в актив московского клуба 15 очков. Кори Хиггинс отметился 12 очками.
Во встрече не принимал участие Виктор Хряпа, отправившийся в Стамбул на съёмку рекламного ролика одного из спонсоров Евролиги.
Стоит отметить, что для ЦСКА эта победа стала третьей в четырёх предсезонных матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter