ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Лаврио»

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Матч завершился уверенной победой «армейцев» со счётом 93:71.



Самым результативным игроком поединка стал защитник Нандо де Коло, который записал в актив московского клуба 15 очков. Кори Хиггинс отметился 12 очками.



Во встрече не принимал участие Виктор Хряпа, отправившийся в Стамбул на съёмку рекламного ролика одного из спонсоров Евролиги.



Стоит отметить, что для ЦСКА эта победа стала третьей в четырёх предсезонных матчах.