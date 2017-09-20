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20 сентября 2017, 9:47 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Лаврио»

ЦСКА провёл товарищеский поединок с греческим «Лаврио» в рамках афинской стадии предсезонной подготовки.

ЦСКА провёл товарищеский поединок с греческим <span class=error>Лаврио</span> в рамках афинской стадии предсезонной подготовки. Увеличить
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Матч завершился уверенной победой «армейцев» со счётом 93:71.

Самым результативным игроком поединка стал защитник Нандо де Коло, который записал в актив московского клуба 15 очков. Кори Хиггинс отметился 12 очками.

Во встрече не принимал участие Виктор Хряпа, отправившийся в Стамбул на съёмку рекламного ролика одного из спонсоров Евролиги.

Стоит отметить, что для ЦСКА эта победа стала третьей в четырёх предсезонных матчах.
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