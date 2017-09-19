Все мужские резервные сборные РФ по баскетболу получили неудовлетворительные оценки

Заседание тренерского совета РФБ прошло во вторник в «Доме баскетбола».

На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров о выступлении резервных сборных на первенствах Европы этим летом — Захара Пашутина (игроки не старше 20 лет), Игоря Грачева (18) и Александра Антипова (16). Результаты всех трех команд признаны неудовлетворительными.

Сборная России для игроков не старше 20 лет не смогла вернуться в дивизион А, проиграв решающий матч команде Великобритании и финишировав четвертой. Команда до 18 лет заняла девятое место, а российские баскетболисты не старше 16 лет заняли последнее 16-е место и отправились в дивизион В.

Также в ходе заседания тренерский совет обсудил кандидатуры старшего тренера сборной до 16 лет. Исполняющим обязанности старшего тренера назначен Андрей Шигин, а его помощником — Виктор Швед. Обсуждение кандидатов в сборную других возрастов перенесено на следующее заседание тренерского совета, которое должно состояться в октябре.