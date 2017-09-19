Все мужские резервные сборные РФ по баскетболу получили неудовлетворительные оценки
ТАСС, 19 сентября. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) поставил неудовлетворительные оценки всем мужским резервным сборным России по баскетболу. Об этом сообщает
пресс-служба РФБ.
Заседание тренерского совета РФБ прошло во вторник в «Доме баскетбола».
На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров о выступлении резервных сборных на первенствах Европы этим летом — Захара Пашутина (игроки не старше 20 лет), Игоря Грачева (18) и Александра Антипова (16). Результаты всех трех команд признаны неудовлетворительными.
Сборная России для игроков не старше 20 лет не смогла вернуться в дивизион А, проиграв решающий матч команде Великобритании и финишировав четвертой. Команда до 18 лет заняла девятое место, а российские баскетболисты не старше 16 лет заняли последнее 16-е место и отправились в дивизион В.
Также в ходе заседания тренерский совет обсудил кандидатуры старшего тренера сборной до 16 лет. Исполняющим обязанности старшего тренера назначен Андрей Шигин, а его помощником — Виктор Швед. Обсуждение кандидатов в сборную других возрастов перенесено на следующее заседание тренерского совета, которое должно состояться в октябре.
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