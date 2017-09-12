Новый главный тренер женской сборной России будет назначен до конца сентября
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Новый главный тренер женской сборной России по баскетболу будет назначен до конца сентября, тренерский совет по женским командам Российской федерации баскетбола (РФБ) рассмотрит кандидатов на этот пост на следующем заседании, которое пройдет в период с 25 по 29 сентября, заявила агентству «Р-Спорт» председатель совета Анна Архипова-фон Калманович.
Бывший главный тренер национальной команды Александр Васин принял решение уйти в отставку после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы, прошедшем в июне. Российские баскетболистки не смогли пробиться в четвертьфинал и завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. Во вторник состоялось заседание тренерского совета, оценивавшего выступления женских национальных команд на международных турнирах в летний период.
«Совет сегодня обсуждал вопрос о новом главном тренере, но пока результатов нет. Думаю, это вопрос ближайшего будущего. До конца сентября в любом случае надо будет принимать решение, потому что уже надо будет подавать заявку на отборочный цикл. До конца месяца назначение будет сделано. Тренерский совет, где будем обсуждать кандидатов на роль тренера сборной, мы намечаем провести в период с 25 по 29 сентября», — сказала
По словам собеседницы агентства, во вторник «основной задачей было оценить результаты летних стартов у сборных среди игроков не старше 16, 18, 19 и 20 лет».
«Мы сделали свои рекомендации исполкому РФБ на следующий календарный год. Мы рекомендовали, чтобы команду U-16 к чемпионату Европы готовила Елена Александрова, на пост главного тренера U-20 мы рекомендуем Александра Ковалева. На U-18 есть три кандидатуры, которые мы будем еще рассматривать. До конца сентября, надеюсь, примем решение», — рассказала
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