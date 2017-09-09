Форвард Павел Ульянко покидает баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск»

«Такова судьба всех спортсменов. Приходит время задуматься о завершении спортивной карьеры. Павел принял такое решение этим летом. Он был ярким игроком с блестящим игровым мышлением, способным радовать зрителей красивой игрой.

От себя лично хочу пожелать Павлу удачи в непростой период адаптации к новому этапу жизненного пути. Мы будем рады новым встречам с ним. Его мнение будет очень полезно в вопросах выбора правильного направления развития нашего клуба", — сказал генеральный директор «Цмокаў-Мінск» Юрий Шакола.

Спортивный директор клуба Егор Мещеряков в свою очередь отметил, что все в клубе благодарны Павлу Ульянко за пять сезонов, проведенных вместе, а также за общий вклад игрока в развитие белорусского баскетбола и его преданность национальной команде, за которую он выступал с 1998 года. «Павел относится к тому поколению наших баскетболистов, которых отличает бойцовский характер и жажда бескомпромиссной борьбы до победного конца. Он является ярким примером спортивного долголетия. От лица клуба желаю игроку и его семье успехов в будущем», — добавил спортивный директор.

Павел Ульянко выступал в команде с 2012 года. Игрок перешел в «Цмокі-Мінск» из эстонского «Калева» перед сезоном 2012/13. Вместе с этой командой он пять раз выигрывал Кубок и чемпионат Беларуси.