Безденежных: Финансирование БК ЦСКА «Норильским никелем» останется на прежнем уровне

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«Размер вклада “Норильского никеля” останется на прежнем уровне. Сезон еще не начался, поэтому инсайд [о точном размере вклада] я выдавать не могу. До старта сезона осталось буквально 18 дней, и, по условиям Евролиги, мы будем обязаны раскрыть перед прессой все параметры бюджета», — сказала Безденежных.

В сезоне-2016/17 бюджет ЦСКА составлял 2,63 млрд рублей. «В последние годы они привлекают большое количество других спонсоров благодаря своей стратегии развития, утвержденной советом директоров. У ЦСКА и локации улучшились, есть хорошие подвижки с точки зрения внешнего продвижения, все это дает денежный результат», — отметила вице-президент «Норникеля».

По словам Безденежных, перед ЦСКА будут поставлены максимально высокие задачи на сезон. «Не может быть маленьких задач у команды, которая несколько раз выигрывала Евролигу. Она обязана побеждать», — сказала она.