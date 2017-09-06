Безденежных: Финансирование БК ЦСКА «Норильским никелем» останется на прежнем уровне
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
горно-металлургической компанией «Норильский никель» в сезоне-2017/18 останется на прежнем уровне. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.
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«Размер вклада “Норильского никеля” останется на прежнем уровне. Сезон еще не начался, поэтому инсайд [о точном размере вклада] я выдавать не могу. До старта сезона осталось буквально 18 дней, и, по условиям Евролиги, мы будем обязаны раскрыть перед прессой все параметры бюджета», — сказала Безденежных.
В сезоне-2016/17 бюджет ЦСКА составлял 2,63 млрд рублей. «В последние годы они привлекают большое количество других спонсоров благодаря своей стратегии развития, утвержденной советом директоров. У ЦСКА и локации улучшились, есть хорошие подвижки с точки зрения внешнего продвижения, все это дает денежный результат», — отметила
По словам Безденежных, перед ЦСКА будут поставлены максимально высокие задачи на сезон. «Не может быть маленьких задач у команды, которая несколько раз выигрывала Евролигу. Она обязана побеждать», — сказала она.
Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
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