Ватутин: «Совет Лиги ВТБ свел весь сезон к четырем-пяти играм»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин по итогам трансферной кампании дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву. Глава клуба рассказал о новичках команды, причинах отказа от услуг классического центрового, звонках от агентов звезд НБА, а также заявил, что перемены в Единой лиги ВТБ не просчитаны ни в спортивном, ни в экономическом плане.

— Как оцениваете итоги трансферной кампании?

— Оценки расставит сезон, а сейчас лишь можно сказать, что состав сформирован в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. ЦСКА традиционно подбирает игроков главным образом с учетом мнения тренера. Так было заведено еще при Душанбе Ивковиче, так мы поступали при всех его последователях. Есть разные модели управления спортивным клубом. В некоторых командах, по примеру НБА, генеральный менеджер самостоятельно набирает состав, а потом вверяет его в руки главного тренера. У нас генменеджера в общепринятом понимании смысла этой должности фактически нет. Убеждены, что для европейского баскетбола система, выстроенная в связке с клубным тренерским штабом, определенно лучшая. Именно поэтому она и принята в большинстве команд, добивавшихся успеха в Евролиге в последние годы. Не вижу смысла что-то менять. Селекция ЦСКА всегда была следствием обсуждения кандидатур тренерским штабом и менеджментом и, что очень важно, возможности потратить те или иные суммы на новичков.

— Так или иначе, трансферный период для ЦСКА получился богатым на события. Если об оценках говорить рано, какие цели вы ставили, приглашая каждого из новичков?

— Родригес — это лучшее из возможных решений по замене Теодосича. Опыт, изобретательность в нападении, отличный дальний бросок, стремление побеждать — все это его плюсы. А самый большой из плюсов — огромное желание защищать цвета ЦСКА. Мы видим, какой огромный ажиотаж в Европе вызвал этот переход, каждый говорит, что это главное событие лета. Верю, что Серхио оправдает ожидания, но радоваться раньше времени не хочу. Его вынужденно долго будут сравнивать с Теодосичем, но он однозначно не нуждается в подобных параллелях — это игрок иного плана, звезда со своим стилем.

Вестерманн — отличный организатор нападения с хорошими оборонительными навыками. Лео еще молод и способен прогрессировать, что он продемонстрировал в минувшем сезоне. Убежден, рядом с классными партнерами у него будет еще больше возможностей проявить себя. Клайберн — физически очень одарен, и пусть у него не самый стабильный трехочковый, зато Уилл как никто другой умеет идти с мячом под щит. Команда стала более атлетичной, можем прилично добавить в агрессии, в подборах.

— Специалисты часто критикуют состав ЦСКА за отсутствие классического габаритного центрового. Что скажете в ответ?

— Здесь есть два аспекта. Первый: в Европе был только один игрок, который устроил бы абсолютно всех — речь об Экпе Юдо. Но и он вернулся в НБА. Остальные кандидаты обладают как плюсами, так и вполне очевидными минусами. Сделать однозначный выбор невозможно. Второй аспект: система защиты Итудиса подразумевает множество так называемых «смен», переключений в обороне, когда «большой» вынужден обороняться против «маленького», и высокорослый, тяжелый игрок банально уступает в скорости. Эти нюансы привели к тому, что выбор сделан в пользу не классического центрового Отелло Хантера. Он — атлетичный баскетболист, который специализируется именно на защите, и он призван стать хорошим сменщиком Кайла Хайнса. Надеемся на помощь нашего российского новичка Алана Макиева — он как раз подходит под «классическое» понимание центрового. Не надо забывать и про Коробкова. Да, Павел пропустил сезон из-за травм, ему понадобится много времени на возвращение кондиций, но мы верим в его талант и работоспособность, в профессиональные качества тренерского и медицинского штабов.

Новый контракт Коробков подписал с определенными условиями, снижающими риск и затраты со стороны клуба. Тем самым он еще раз показал, что желание возобновить выступления на самом высоком уровне перевешивает множество других важных жизненных факторов. К сожалению, без определенной боли или дискомфорта в колене Павлу уже вряд ли придется играть, надеюсь, он сможет с этим справиться.

Пользуясь случаем, хочу сказать «спасибо» и пожелать удачи Ивану Лазареву и Дмитрию Кулагину. Ребята многое сделали для нашей команды и готовы продолжить карьеры на значительных ролях в сильных клубах.

— В прессе появлялось множество цифр по зарплатам новичков ЦСКА, и вы неоднократно говорили о нежелании комментировать эти суммы…

— Мы попросту не имеем права разглашать цифры индивидуальных контрактов — закон не позволяет. А суммарные цифры каждый год называются в рамках публикации бюджетов команд Лиги ВТБ. Могу сказать одно: многие забывают, что мы платим налоги, причем большие. В Европе практически везде значительная часть баскетболистов получает деньги через так называемые имиджевые контракты, предполагающие низкие налоги. У нас такое невозможно. Впрочем, даже при всех дополнительных выплатах государству наш бюджет не был единственно высоким в Европе. А сейчас, когда к «Фенербахче» перешел главный спонсор «Дарушафаки», в этом и вовсе нет никаких сомнений. Радует, что наконец-то мы официально не самый богатый клуб Европы.

— Вы уже давно предупреждали об угрозе для европейского баскетбольного рынка со стороны НБА. В этом году угроза стала реальностью…

— НБА сегодня — это пылесос, зарплаты игроков там выросли очень сильно, и будут расти дальше. Только этим летом из Европы уехало множество знаковых игроков — Милош Теодосич, Экпе Юдо, Богдан Богданович, Шейх Ларкин, Чеди Осман, Фуркан Коркмаз, Брендон Пол, Даниэль Тайс, Дариус Миллер, Кем Бирч, Майк Джеймс. Есть еще ребята вроде Брэда Уонамейкера, которые хотели уехать, но контракт не нашли. Противопоставить этому нечего, серьезно повысить суммы гонораров здесь клубы себе позволить не могут, экономика баскетбола по сути отсутствует. Похоже, в Европе будут выступать баскетболисты, либо зарабатывающие опыт для переезда в НБА, либо не сумевшие там закрепиться, либо европейцы, предпочитающие стиль игры на нашей стороне Атлантики.

— Как насчет угрозы со стороны чемпионата Китая?

— Она пока не сильно беспокоит. Могу порадоваться за Джексона, который получил возможность заработать отличные деньги. Мы достаточно много общаемся, Аарон советовался, выбирая между Европой и Китаем. Кроме того, мне кажется, что вскоре китайская лига по аналогии с футболом может ввести серьезный налог на легионеров. В футболе каждый юань, заплаченный за трансфер иностранного игрока, оборачивается юанем в бюджет национальной федерации. Фактически, там действует 100-процентный налог.

— В прессе появлялось множество слухов про трансферы ЦСКА. Они стали проблемой?

— Скорее, они приводят к курьезным ситуациям. Скажем, написали про наше якобы предложение Теодосичу — 12 миллионов евро на три года. У здравых людей такие цифры вызывают улыбку. И все же нам пошли звонки от агентов далеко не последних игроков НБА с закончившимися контрактами, мол, мы готовы не ждать открытия рынка в Америке, купить билет и ехать в Москву подписывать контракт на эти деньги прямо сегодня. Приходилось объяснять, что таких зарплат в ЦСКА нет, что никаких торгов с Теодосичем после полученного им еще до «Финала четырех» предложения не ведется. Покупка билета в Москву сразу откладывалась. Мы не ставили задачи любой ценой сохранить Милоша, в том числе потому, что по его настрою было видно — он хочет попробовать силы в НБА. Поэтому в очередной раз могу выразить сожаление, что люди традиционно доверяют сплетням. Хорошо еще написали, что мы даем 12 миллионов за три года, а не, скажем, 16. Пришел бы утром на работу на следующий день, а у входа в офис очередь из героев хайлайтов НБА.

Мы неоднократно объясняли, как появляются эти «фэйки». И этим летом даже предложили болельщикам «коробочку слухов» на официальном сайте, в которой можно угадать, правдива или нет вышедшая в прессе «новость» про любимую команду. У каждого клуба своя тактика; мы предпочитаем слухи не комментировать, и говорить о сделках только тогда, когда они завершены. Нам постоянно приписывают интерес к игрокам, в сторону которых мы даже не смотрели. Цель таких действий понятна: узнать наверняка готовность ЦСКА заплатить некоторые деньги нельзя, а стоимость игрока можно поднимать. Часто агенты поступают так даже по завершении сделки, чтобы повысить собственный авторитет и заранее заложить базу под следующее соглашение, которое придется подписывать через два-три года. К слову, конкретная сумма выкупа за игроков до последнего времени была не так популярна в делах. Скажем, у Рамунаса Шишкаускаса в контакте с «Панатинаикосом» чётко прописали: платите такую-то сумму до такой-то даты, и игрок свободен. В 2007-м мы так и поступили. Сейчас трансферные деньги, чаще всего, предмет переговоров.

— Еще одной важнейшей новостью лета стало введение «Финала четырех» в Единой лиге ВТБ, против чего открыто выступали вы и представители «Химок»…

— Свое отношение мы уже высказали, и я могу лишь снова выразить сожаление по поводу принятого решения. Теперь в регулярном сезоне нет смысла, в нем не разыгрывается ничего. Не существует даже нормального преимущества домашней площадки в единственном раунде плей-офф, задача для фаворитов фактически сводится к попаданию в восьмерку. А состав финального квартета известен на 90 процентов прямо сейчас. Совет Лиги ВТБ свел весь турнир к четырем-пяти играм — «Матчу звезд» и «Ф4». Удивлен, что у менеджмента лиги не было позиции при голосовании, хотя именно руководители вынесли этот вопрос на совет. Воздержавшись, они фактически поддержали перемену, которая не просчитана ни в спортивном, ни в экономическом плане и выглядит просто попыткой свергнуть «надоевший» ЦСКА с пьедестала. Очередная попытка уравнять всех по нижнему уровню. Как писал Николай Бердяев по этому поводу — «уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство, а уравнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу».

— Но ведь почетный президент турнира Сергей Иванов сказал, что такие важные вопросы должны решать сами клубы.

— Так и есть. Решение клубов. При этом Сергей Борисович четко обозначил свою позицию и выразил сомнения в обоснованности смены формата. В любом случае, он — основатель Лиги и как никто другой имеет право быть «над схваткой». Впрочем, вопрос даже не в том, чтобы поднимать или не поднимать руки во время голосования. За 15 лет участия в советах Евролиги не припомню, чтобы Жорди Бертомеу (президент Евролиги — «Известия») самоустранялся при обсуждении стратегических вопросов. Напротив, руководители Евролиги постоянно работают над развитием турнира, предлагают идеи, варианты, анализируют, демонстрируют клубам статистику и результаты исследований. К примеру, сейчас Евролига действует согласно 10-летнему плану развития.

Лига ВТБ ничего этого не предложила, хотя обязана была сделать это в первую очередь. Причем, это, понятно, не работа почетного президента. Заметьте, ЦСКА предложил совету результаты наших исследований посещаемости и телерейтингов, но они были проигнорированы. Получается, что ключевой вопрос для существования турнира решен голосами команд, которые не рассчитывают на попадание в четверку сильнейших и вместе с менеджерами лиги не смотрят дальше завтрашнего дня. Мало того, для некоторых клубов участие в «Финале четырех» влечет серьезные проблемы: не дай бог, окажешься в Евролиге — придется кратно повышать бюджет, искать арену, соответствующую требованиям главного соревнования континента.

— Многие считают, что проведение «Финала четырех» поможет привлечь новых зрителей в российских баскетбол…

— Смотрите: сейчас в Лиге ВТБ — девять российских команд, еще 12 играли в первом дивизионе Суперлиги. Это капля в море. Мы говорим об огромной стране, с большими традициями в баскетболе. Вы, правда, думаете, что проблемой развития вида спорта был плей-офф Лиги ВТБ? Что «Финал четырех», который к тому же проводится после «Финала четырех» Евролиги, поднимет уровень баскетбола? Это абсурд. Не знаю, как поступит Лига, если «Химки» станут чемпионами Евролиги, а на финише сезона не попадут в финал. Нам говорят о том, что новая система принесет зрелище. Но забывают, сколько памятных моментов нам в предыдущие годы дарил плей-офф. Тут были пять матчей ЦСКА с «Химками» в полуфинале-2013, сражение ЦСКА с «Локо» в 2014-м, в котором мы начали с двух домашних поражений, и выход «Нижнего» в финал после «трехи» с сиреной в решающей встрече с «Химками» в том же году, и «Химки» — «Локомотив» в 2015-м, и УНИКС — «Зенит» год назад, и «Зенит» — «Химки» в этом сезоне. Каждый раз именно захватывающая серия определяла лучшую команду, никто не мог сказать, что победителю помогла удача.

Скажу однозначно: зрелища станет меньше не только в количественном, но и в качественном смысле. Ведь задача сильных команд упрощается, сезон сокращается, появляется возможность беречь лидеров, наигрывать молодежь. Для клубов это здорово, а вот для популяризации баскетбола — ужасно. Теперь нет никакого спортивного смысла таскать по городам и весям Де Коло, Родригеса, Хряпу, Шведа, Карасева, Колома и других ребят, на которых ходит публика. При голосовании на Совете Лиги ВТБ никто не предложил и финансового обоснования перемен, ограничившись утверждениями об успешности всеобщего праздника четырех лучших команд. Не было стратегии и бизнес-плана, лишь сиюминутная пиар-акция. При этом мы изучили вопрос и неоднократно говорили: посещаемость решающих серий плей-офф Лиги ВТБ в последние годы — отличная, телевизионные рейтинги — на уровне «Финала четырех» Евролиги. Лига, безусловно, недополучит доход. Жаль, что об этом никто не захотел задуматься.

— Как модифицировались ваши задачи на следующий сезон?

— Теперь уже в обоих турнирах, где мы выступаем, обладатель титула определяется в «Финалах четырех», куда и надо попадать. Ставить задачу победить в лотерее невозможно, но глобально ничего не меняется — будем стараться выигрывать везде. Тем более у нас крепкий стратегический тыл — многолетняя лицензия «А» Евролиги, позволяющая спокойно смотреть в будущее.

— Скоро сборной России предстоит старт на Евробаскете. В составе — большое количество представителей ЦСКА. Это заставит сильнее переживать за команду?

— Наши чувства к национальной сборной не зависят от клубной принадлежности. Будем болеть не просто за наших парней, но за главную команду страны. Верим, что она способна на многое. ЦСКА всегда гордился, отправляя игроков защищать цвета своих стран. Вот и сейчас мы начали предсезонку без десяти человек — восьмерки баскетболистов, одного тренера и одного врача. Это добавляет сложностей, но нам не привыкать.