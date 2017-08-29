Кандидаты на пост тренера женской сборной России могут определиться 12 сентября

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Бывший главный тренер национальной команды Александр Васин принял решение уйти в отставку после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы, прошедшем в июне. Российские баскетболистки не смогли пробиться в четвертьфинал и завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года.