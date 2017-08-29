Кандидаты на пост тренера женской сборной России могут определиться 12 сентября
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Кандидаты на пост нового главного тренера женской сборной России по баскетболу могут быть названы по итогам заседания тренерского совета по женским сборным Российской федерации баскетбола (РФБ), который пройдет 12 сентября, сообщила агентству «Р-Спорт» председатель совета Анна Архипова-фон Калманович.
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Бывший главный тренер национальной команды Александр Васин принял решение уйти в отставку после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы, прошедшем в июне. Российские баскетболистки не смогли пробиться в четвертьфинал и завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года.
«Тренерский совет пройдет 12 сентября. Там будут прослушаны отчеты о летнем периоде от тренеров сборных. И я думаю, что там возникнут
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