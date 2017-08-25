На все сто. Россия обыграла хозяев Евробаскета

Этот матч был для россиян девятым в рамках подготовки к чемпионату Европы. Предыдущие восемь команда завершила с 50-процентным показателем: четыре победы на четыре поражения. Это сложно считать выдающимся результатом, к тому же после неплохого начала команда Сергея Базаревича потерпела три неудачи подряд на турнире в Гамбурге. Это заставило многих специалистов и болельщиков насторожиться, а заодно и показало слабые места сборной. То, над чем тренерскому штабу и игрокам предстояло вместе поработать во время, оставшееся до старта чемпионата Европы.

Поэтому в Хельсинки, думается, сборная России отправилась в не самом безоблачном настроении. И в сократившемся до 13 игроков составе — после немецкого вояжа тренеры отказались от услуг разыгрывающего Максима Колюшкина. Который, кстати, покинув расположение национальной команды, тут же подписал контракт с «Нижним Новгородом». Интересно, что круг подготовки к Евробаскету для сборной России замкнулся — первый матч после начала сборов команда провела с Финляндией в Петербурге 4 августа, и вот ровно три недели спустя соперники встретились снова.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Символично, кстати и то, что финны являются одними из хозяев грядущего чемпионата Европы. А ровно через неделю Россия начнет континентальный турнир матчем против других — Турции. И вот там матч будет уже совсем другим, и по накалу, и по уровню оппонента. В Хельсинки наша сборная в итоге выиграла, но вопросы остались.

Например, как на неделе отмечал олимпийский чемпион Сергей Тараканов, россияне не очень хорошо играют в защите против бросающих команд. С этой задачей не удалось справиться и на сей раз — Финляндия забила 15 трехочковых. Хозяева с первой же четверти сделали ставку на дальние попадания, устроив поначалу настоящую перестрелку и заставляя нервничать Базаревича. Главный тренер в перерывах эмоционально подсказывал подопечным, как бороться с этим козырем соперника, но те продолжали бомбардировать наше кольцо.

При этом промахи почти не давали финнам второго шанса — свой щит Россия выиграла более чем уверенно — 36 на 21. Тимофей Мозгов, например, царил «в краске», и ему одного подбора не хватило до дабл-дабла. И по набранным очкам центровой стал третьим в команде, но все равно почему-то не осталось впечатления, что его задействуют на все сто.

Стоит также отметить, что Базаревич в ходе генеральной репетиции сильно ограничил ротацию состава — в стартовой пятерке вышли Мозгов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Кулагин, Алексей Швед и Дмитрий Хвостов. Все они в итоге получили больше 20 минут игрового времени и набрали две трети очков команды. Из тех, кто начал матч на скамейке запасных, заметную роль сыграли лишь Виталий Фридзон и Никита Курбанов. С натяжкой — Андрей Зубков.

ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ

У финнов же, наоборот, игроки запаса набрали в итоге 62 очка из 91. Но тут была другая ситуация. Основа во главе с давним знакомым российских болельщиков Петери Коппоненом, ныне играющим за «Барселону», выглядела бледно. Сасу Салин, набравший в первом матче с россиянами 23 очка, на этот раз был далеко не так эффективен. Это, несомненно, заслуга нашей сборной. Зато просто неудержим был в этот вечер Лаури Маркканен. Этот 20-летний форвард, нынешним летом подписавший контракт с «Чикаго», бесстрашно лез на кольцо, создавая большие проблемы даже Мозгову. Тот в одном из эпизодов, пустив юного соперника за спину, достаточно жестко сфолил, вызвав неудовольствие публики. Но это не остановило Маркканена — к финальной сирене он набрал 26 очков, став самым результативным игроком встречи. А ведь скоро в соперниках у россиян будут куда более сильные баскетболисты.

Не испарилась чудесным образом и проблема последней четверти, которая была явно видна на турнире в Гамбурге. Тогда Германия и Польша выиграли у России именно в заключительной 10-минутке. Вот и на сей раз, выиграв три четверти и уверенно ведя в счете, команда Базаревича в какой-то момент откровенно забуксовала, позволила финнам сократить двузначное отставание до четырех очков и едва не ввязалась в очередную нервную концовку. Пусть такого сценария на сей раз удалось избежать, повод быть недовольным четвертой четвертью у Базаревича есть, и весомый. Нужно понять — дело лишь в том, что у команды не хватает сил на все 40 минут, или здесь играет роль и какой-то другой фактор.

Впрочем, как любят говорить спортсмены — результат на табло. А там к финальной сирене горели довольно приятные цифры. Сборная России выиграла в Хельсинки, при этом набрав гроссмейстерские 100 очков. А как было известно еще бывалому разведчику из кино, запоминается всегда последнее. Теперь команде предстоят еще несколько дней тренировок, и в первый день осени она откроет Евробаскет матчем с Турцией.