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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30801054/
25 августа 2017, 23:53 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Российские баскетболисты обыграли финнов в последнем матче перед чемпионатом Европы

ТАСС, 25 августа. Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Финляндии со счетом 100:91 в товарищеском матче. Встреча прошла в Хельсинки.

Встреча прошедшая в Хельсинки завершилась со счетом 100:91. Увеличить
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Эта игра стала последней для российской команды перед чемпионатом Европы. Первый матч на европейском первенстве сборная России проведет 1 сентября против команды Турции.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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Новости Российского баскетбола

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