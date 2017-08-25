Российские баскетболисты обыграли финнов в последнем матче перед чемпионатом Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта игра стала последней для российской команды перед чемпионатом Европы. Первый матч на европейском первенстве сборная России проведет 1 сентября против команды Турции.