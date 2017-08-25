БК «Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Максимом Колюшкиным

Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один сезон. Прошлый сезон новичок «Нижнего Новгорода» провел в саратовском «Автодоре», набирая в среднем 4,8 очка и делая 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.

«Этот игрок за последние четыре года, к большому сожалению, не получал достаточно игрового времени в предыдущих коллективах и не раскрыл весь свой потенциал. Сейчас он настроен доказать, что способен взять на себя важную роль в команде», — заявил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.