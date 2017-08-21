С Базаревича спросили по гамбургскому счету

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Прибыв после месяца подготовки в родных стенах на заграничный тест, сборная России поставила перед тренерским штабом ряд вопросов, на которые теперь предстоит найти ответы за оставшееся до начала Евробаскета время. Вслед за матчем с Германией, где россияне упустили нити игры в последней четверти и уступили концовку, последовало еще одно поражение. Сборная Сербии не привезла в Гамбург теперь уже бывшего лидера ЦСКА Милоша Теодосича, но его вклад и не понадобился. Хватило и еще одной звезды Евролиги, переехавшей нынешним летом в НБА, Богдана Богдановича.

С одной из сильнейших сборных мира и серебряным призером Олимпиады-2016 Россия неплохо начала и достаточно долго играла на равных. Но вторую половину встречи команда снова провела хуже первой. А сами сербы, удивившие тренера россиян Сергея Базаревича физической мощью, прибавили в нужный момент. К тому же настораживали неудачные отрезки, которые время от времени позволяла себе наша сборная — то 0:7, то 0:8. Россияне бились до конца, но одного желания было мало. А основной разыгрывающий Дмитрий Хвостов нахватал фолов — без него игра команды в атаке хромала.

— Мы играли как команда, но в какие-то моменты провалились в организации нападения, — сказал Базаревич после матча пресс-службе РФБ. — Это дало преимущество сопернику. Нам нужно будет научиться играть организованно все 40 минут.

В любом случае, тренерский штаб получил достаточно информации для размышления — ведь уже 2 сентября Россия и Сербия встретятся снова, уже на Евробаскете.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Перед матчем с Польшей россияне уже не претендовали на главный приз турнира, который выиграли год назад. Главной задачей было провести работу над ошибками, а также постараться не уехать из Гамбурга с «баранкой». Три поражения подряд — явно не то, на что мы надеялись на этом этапе подготовки.

Тем более что Польша — соперник крепкий, но далеко не звездный. Главный баскетболист страны Марцин Гортат в нынешнем сезоне за сборную не выступает, а перед этим турниром поляки лишились еще и хорошо знакомого российским болельщикам Мачея Лямпе. Но при этом поляки накануне обыграли сборную Германии.

Стартовый состав российской команды по сравнению с матчем против Сербии не поменялся — Тимофей Мозгов, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Алексей Швед и Дмитрий Хвостов. И в первой четверти наши смотрелись достаточно уверенно. Первое же попадание за авторством Воронцевича стало трехочковым, хотя в предыдущей игре дальние броски не совсем шли. Неплохо разыгрывался мяч впереди. А в обороне поляков ограничили 12 набранными очками за 10 минут.

РОССИЯ И ГРАБЛИ

Штаб сборной России поначалу достаточно широко варьировал состав — к началу второй четверти он поменялся полностью. Но избавиться от провалов в игре не удалось. Присел на скамейку Хвостов, и тут же атаки пошли со скрипом. Поляки вышли вперед и к середине четверти вели уже шесть очков.

Базаревич взял тайм-аут, чтобы встряхнуть команду. Причем в довольно экспрессивной манере. «Какую тактику я вам должен рисовать, если вы не хотите играть? Хотите или нет?» — негодовал тренер. Его можно было понять — в эти минуты мало что получалось. Хромала реализация — к большому перерыву Россия забила лишь пять двухочковых бросков против шести «трешек». А также проигрывала подбор и грешила потерями — за матч их наберется 12. У соперников выделялся натурализованный американец Эй Джей Слотер, который еще скажет свое слово в концовке.

Россиянам нужны были перемены, поэтому штаб ограничил ротацию и выставил оптимальное, по мнению тренеров, сочетание. Спасать отечество поначалу взялся Фридзон, набравший шесть очков на первых минутах третьей четверти. Поправив прицел, активно задействуя Мозгова в «краске», российская основа легко наверстала упущенное.

То, что анализировать после этого выступления будет что, мы поняли в середине четвертой четверти — когда стало нужно дать отдых лидерам, снова стало тревожно. «+5» за несколько минут превратились в «-4», и в эндшпиль этого матча с более выгодной позицией вошла Польша. У России в этот момент игру на себя взяли двое — Швед и Мозгов, стремившиеся вытащить матч. На двоих они в итоге набрали 38 очков. Но, находясь в шаге позади оппонентов, россияне никак не могли этот шаг сделать. Стало больше рискованных бросков, пропала на последних минутах стройность в обороне.

Поляки, следовавшие плану тренера, четко оборонялись, не позволяя ничего лишнего. И, подолгу разыгрывая мяч, удачно атаковали — за шесть секунд до конца при преимуществе в одно очко Матеуш Понитка забил сумасшедшую «треху», оставив Россию без побед в Гамбурге.

Теперь у команды Базаревича остался всего один контрольный матч — 25 августа против Финляндии в Хельсинки. И за эту неделю сборной предстоит попытаться сделать очень многое.

SuperCup. Сербия — РОССИЯ — 85:75 (20:16, 16:18, 23:18, 26:23)

Р: Швед (17+5 передач), Фридзон (16), Мозгов (14). Польша — РОССИЯ — 81:78 (12:15, 22:16, 17:23, 30:24). Р: Швед (20+8 передач), Мозгов (18+8 подборов), Фридзон (11). Польша — Сербия — 78:85. Германия — Польша — 75:80. Германия — Сербия — 56:87. Итоговое положение. 1. Сербия — 6 очков. 2. Польша — 5. 3. Германия — 4. 4. РОССИЯ — 3.