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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30740300/
20 августа 2017, 22:21 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Российские баскетболисты уступили команде Польши в последнем матче перед ЧЕ

ТАСС, 20 августа. Сборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.

Подопечные Сергея <span class=error>Базаревича</span> проиграли на товарищеском турнире в Гамбурге все три матча. Увеличить
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Подопечные Сергея Базаревича проиграли на турнире все три матча. Ранее они уступили командам Германии (76:79) и Сербии (75:85).

Этот турнир стал для сборной России последним в рамках подготовки к чемпионату Европы. Следующий матч россияне проведут уже на континентальном первенстве — их соперником станет команда Турции. Встреча пройдет 1 сентября.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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Новости Российского баскетбола

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