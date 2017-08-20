Российские баскетболисты уступили команде Польши в последнем матче перед ЧЕ
ТАСС, 20 августа. Сборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.
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Подопечные Сергея Базаревича проиграли на турнире все три матча. Ранее они уступили командам Германии (76:79) и Сербии (75:85).
Этот турнир стал для сборной России последним в рамках подготовки к чемпионату Европы. Следующий матч россияне проведут уже на континентальном первенстве — их соперником станет команда Турции. Встреча пройдет 1 сентября.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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