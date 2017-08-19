Российские баскетболисты уступили сербам в матче турнира в Гамбурге

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Самым результативным баскетболистом в составе национальной команды стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков.

Ранее сборная России уступила команде Германии (76:79). Следующий матч россияне проведут в воскресенье против команды Польши.