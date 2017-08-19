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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30735784/
19 августа 2017, 23:28 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Российские баскетболисты уступили сербам в матче турнира в Гамбурге

ТАСС, 19 августа. Сборная России по баскетболу проиграла команде Сербии со счетом 75:85 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 75:85. Увеличить
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Самым результативным баскетболистом в составе национальной команды стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков.

Ранее сборная России уступила команде Германии (76:79). Следующий матч россияне проведут в воскресенье против команды Польши.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей- офф.
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Новости Российского баскетбола

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