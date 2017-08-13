С мыслью о полуфинале. Что Россия показала в Казани

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Плюс 15, плюс 29, плюс 13! Нет, это не температура воздуха в Казани этим летом. Это три победы сборной России в «Баскет-холле». Рассуждать об уровне Венгрии, Германии и Исландии можно долго и весело, но это данность. Да, хотелось Испанию, Литву и Францию, но причина оказалась до боли банальной.

— Никто не хочет лететь в Россию, — выдохнул Базаревич на первой пресс-конференции. — Когда слышат про две пересадки, то тем более. Ладно удалось найти хоть этих соперников. И то, потому что немцы были нам должны. Мы приезжали к ним в прошлом году.

Кстати, ту самую Германию россияне во втором матче просто уничтожили. В четвертой четверти немцы набрали унизительные 3 очка. Команда Базаревича поймала такой кураж в защите, что, казалось, могла остановить кого угодно. Возможно, именно это и был самый эмоциональный момент за все три дня.

В целом Россия играла ярко, цепко и качественно, но сделаем скидку на силу соперников. Однако, важно другое — чувствуется, что с микроклиматом в команде полный порядок. Каждый игрок на скамейке живет игрой все 40 минут. Все радуются попаданиям, машут полотенцем и пихают судьям.

МОЗГОВ

Наш основной центровой выглядел в Казани очень впечатляюще. Тимофей набирал в трех матчах 20, 15 и снова 15 очков, но никакая статистика не даст полной картины его вклада в игру. Помимо набранных баллов за результативность и борьбы на щитах, он выполнял гигантский объем черновой, незаметной работы. Мозгов — настоящий лидер, за которыми тянуться партнеры. Его слушают и слышут. Он делает их лучше.

Но если лидерские качества Мозгова не стали сюрпризом, то шикарный баскетбол, показанный Михаилом Кулагиным стал откровением. Молодой защитник читал игру, как открытую книгу. В его действиях не было ни намека на суету и панику. Он все делал своевременно и четко. Его трехи свели всех с ума в матче с Германией, но это был лишь разогрев. В последнем матче турнира против колючей Исландии в самый сложный момент, при скользком счете +4, именно Михаил Кулагин вернул сборную в игру.

— Это все потому, что у нас такой хороший тренер! — эту фразу защитник журналистам говорил специально очень громко, потому что Сергей Базаревич проходил в этот момент мимо.

— Не подлизывайся, — парировал улыбаясь наставник.

— То, что другие сборные привезли не сильнейшие составы — не наша проблема, — продолжил Кулагин. — У нас свои задачи. К тому же и у нас не было Алексея Шведа. Можно много говорить о том, что нам надо прибавить в защите и в нападении, но главное — это стать единым целым. Тогда мы действительно можем многое.

ПОЛУФИНАЛ — ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко за всеми матчами наблюдал из партера. После последний игры он вручил Виталию Фридзону кубок победителей и поздравил каждого игрока. Со многими из тех, кто сегодня защищает цвета сборной, Кириленко играл сам, поэтому там и близко нет отношений чиновник-игрок. Все друзья.

— До Евробаскета чуть больше двух недель. Какой результат на этом турнире вы назовете удачным?

— Прогнозы дело тяжелое, но я могу поставить рамки. Мне бы хотелось, чтобы мы были в полуфинале. То есть играли за медали. Это будет успехом. Неудачей я назову — невыход из группы. В группе шесть команд — выходят четыре. Нам надо выходить в плей-офф. Сейчас в Европе очень ровные сборные. Можно сказать, что выделяются только Испания и Франция. Все остальные могут обыграть друг друга. Нам надо выдавать свой максимум в каждой игре.

— Вам не кажется, что с Алексеем Шведом и без него команда играет в диаметрально разный баскетбол?

— Да. Только это не лучше и не хуже. Алексей — один из лучших басетболистов Европы и умеет на площадке очень многое. Это всегда огромная вариативность для тренера. Да, без него баскетбол немного другой. В Казани раскрылся тот же Тимофей Мозгов, которого заигрывали.

— Каков реальный уровень нынешней сборной?

— Нам нужно сыграть с грандами. Нас ждет турнир, где как раз будут более сильные соперники. Турнир в Казани был хорош тем, что здесь было право на ошибку. Тут мы смогли перемалывать соперников, как сегодня, когда мы подпустили исландцев до четырех очков. Понятно, что те же сербы нам бы такое не простили.

РОССИЯ — Исландия — 82:69 (24:15, 24:16, 12:23, 22:15)

Р: Кулагин (20), Мозгов (15), Фридзон (11), Антонов (8), Ивлев (8).

И: Херманнссон (22), Палссон (12), Вильялмссон (11), Барингссон (7).