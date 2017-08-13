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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30669306/
13 августа 2017, 14:40 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Сборная России по баскетболу победила команду Исландии в товарищеском матче

ТАСС, 13 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Исландии со счетом 82:69 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене «Баскет-Холл».

Встреча завершилась со счетом 82:69. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал исландец Мартин Херманнссон, набравший 22 очка.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69 и немцев — 89:60. Позднее в воскресенье пройдет заключительный матч турнира Германия — Венгрия.

Сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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