Сборная России по баскетболу победила команду Исландии в товарищеском матче
ТАСС, 13 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Исландии со счетом 82:69 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене «Баскет-Холл».
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Самым результативным игроком матча стал исландец Мартин Херманнссон, набравший 22 очка.
Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69 и немцев — 89:60. Позднее в воскресенье пройдет заключительный матч турнира Германия — Венгрия.
Сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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