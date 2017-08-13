Сборная России по баскетболу победила команду Исландии в товарищеском матче

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Самым результативным игроком матча стал исландец Мартин Херманнссон, набравший 22 очка.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69 и немцев — 89:60. Позднее в воскресенье пройдет заключительный матч турнира Германия — Венгрия.