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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30664662/
12 августа 2017, 16:28 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Базаревич: Баскетболист сборной РФ Михаил Кулагин сломал немцев своей уверенностью

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Защитник сборной России по баскетболу Михаил Кулагин просто сломал игроков команды Германии своей уверенностью в товарищеском матче, заявил главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Сборная России в субботу в Казани со счетом 89:60 обыграла команду Германии в товарищеском матче. Михаил Кулагин набрал 13 очков.

«Мы верим в то, что делаем, верим, что если будем двигать мяч, трехочковые придут. Да, в первой половине смазали много открытых бросков, но мы защищались, отбивались и за счет этого получили возможности для трехочковых. Ну и, конечно, сегодня Миша Кулагин просто сломал своей уверенностью немцев. Мы всегда говорим, что у нас все в команде должны быть готовы, что мы во всех верим. Сегодня у Миши все получилось, и мы очень рады. Но важно, что пользу приносили все», — сказал Базаревич журналистам.

«Радует, что набираем форму, пока видно, что игроки постарше страдают под нагрузками, но в целом все нормально идет. Единственное, хотелось бы (оставшегося в Москве из-за травмы защитника Алексея) Шведа видеть», — добавил Базаревич.
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