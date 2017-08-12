Базаревич: Баскетболист сборной РФ Михаил Кулагин сломал немцев своей уверенностью

Сборная России в субботу в Казани со счетом 89:60 обыграла команду Германии в товарищеском матче. Михаил Кулагин набрал 13 очков.

«Мы верим в то, что делаем, верим, что если будем двигать мяч, трехочковые придут. Да, в первой половине смазали много открытых бросков, но мы защищались, отбивались и за счет этого получили возможности для трехочковых. Ну и, конечно, сегодня Миша Кулагин просто сломал своей уверенностью немцев. Мы всегда говорим, что у нас все в команде должны быть готовы, что мы во всех верим. Сегодня у Миши все получилось, и мы очень рады. Но важно, что пользу приносили все», — сказал Базаревич журналистам.