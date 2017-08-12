Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матче

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 15 очков и сделал пять подборов.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69. В заключительный день турнира 13 августа россияне сыграют с исландцами.