Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матче
ТАСС, 12 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 89:60 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене «Баскет-Холл».
Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 15 очков и сделал пять подборов.
Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69. В заключительный день турнира 13 августа россияне сыграют с исландцами.
Соревнования являются очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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