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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30664223/
12 августа 2017, 15:12 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матче

ТАСС, 12 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 89:60 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене «Баскет-Холл».

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 15 очков и сделал пять подборов.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров — 84:69. В заключительный день турнира 13 августа россияне сыграют с исландцами.

Соревнования являются очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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Новости Российского баскетбола

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