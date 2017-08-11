«Химки» опубликовали расписание подготовки к новому сезону
Подмосковные «Химки» анонсировали расписание подготовки к грядущему сезону.
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Соответствующий план опубликован на официальном сайте клуба.
Уже на следующей неделе команда соберётся в Баскетбольном центре Московской области, где проведёт первые тренировки. После игроков ожидает тренировочный сбор по физической подготовке в Словении. Кроме того, «Химки» проведут ряд товарищеских матчей и международных турниров в Литве, Италии, Хорватии и России.
План предсезонной подготовки:
22 августа — 3 сентября — сбор по общефизической подготовке (Краньска Гора, Словения)
29 сентября — 1 октября — тренировки в Баскетбольном центре Московской области.
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