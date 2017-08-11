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11 августа 2017, 15:57 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Химки» опубликовали расписание подготовки к новому сезону

Подмосковные «Химки» анонсировали расписание подготовки к грядущему сезону.

Подмосковные Химки анонсировали расписание подготовки к грядущему сезону. Увеличить
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Соответствующий план опубликован на официальном сайте клуба.

Уже на следующей неделе команда соберётся в Баскетбольном центре Московской области, где проведёт первые тренировки. После игроков ожидает тренировочный сбор по физической подготовке в Словении. Кроме того, «Химки» проведут ряд товарищеских матчей и международных турниров в Литве, Италии, Хорватии и России.

План предсезонной подготовки:

19—22 августа — тренировки в Баскетбольном центре Московской области
22 августа — 3 сентября — сбор по общефизической подготовке (Краньска Гора, Словения)
3—6 сентября — тренировки в Баскетбольном центре Московской области
7—13 сентября — тренировочные игры в Литве и Италии
14—20 сентября — тренировки в Баскетбольном центре Московской области
21—24 сентября — международный турнир в Задаре (Хорватия)
25—26 сентября — тренировки в Баскетбольном центре Московской области
27—28 сентября — Кубок им. А. Я. Гомельского (Москва)
29 сентября — 1 октября — тренировки в Баскетбольном центре Московской области.
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