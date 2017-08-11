Баскетбольный клуб «Автодор» подписал контракт с форвардом Ирвином Моррисом

Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один. Договор предусматривает для новичка двухмесячный испытательный срок. В Саратов 23-летний форвард прибудет на следующей неделе.

«Я очень рад присоединиться к команде “Автодор”. С нетерпением жду встречи с партнерами по команде, что позволит подняться на новый уровень и принести успех болельщикам и команде», — сказал Моррис.

«Молодой игрок, но очень зрелый для своего возраста. Он стремится повысить свой статус, пробившись в большую лигу, какой является Лига ВТБ. Он уже побывал в непростом чемпионате Ливана и адаптировался без проблем, набирая более 23 очков за игру», — сказал главный тренер «Автодора» Андреа Маццон.

Моррис — выпускник университета UTEP (США). Свой первый профессиональный сезон (2016/17) форвард провел в Ливане, выступая за команду «Тадамон». Его средняя результативность составляла 23,2 очка, 4,3 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата.

«Ирвин способен забить мяч в кольцо, он очень быстр, поэтому подходит “Автодору” по стилю. Очень хороший дальнобойщик с впечатляющим размахом рук (210 см), что позволяет ему также угрожать проходом к кольцу. Конечно, в нашей лиге он должен использовать все свои физические качества по максимуму и не забывать фокусироваться на обороне, так как ему придется играть против лучших игроков Европы», — отметил Маццон.