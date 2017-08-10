Американский форвард МакКри подписал двухлетний контракт с БК «Нижний Новгород»
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с 23-летним американским форвардом Эриком МакКри. Об этом сообщает
пресс-служба клуба 10 августа 2017 года.
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Видимо, что-то случилось...
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«Последние три сезона он отыграл за команду Технического университета Луизианы (Louisiana Tech University) в первом дивизионе NCAA», — говорится в сообщении. По информации
Напомним, БК «Нижний Новгород» 9 августа сообщил о подписании контракта с еще одним американским игроком Стерлингом Гиббсом. БК НН примет участие в Кубке России. «Горожане» начнут турнир со стадии ¼ финала. Матчи этого этапа должны пройти 22 или 23 декабря, а также 4 или 5 января. Точное расписание будет известно позднее. Помимо кубка России в сезоне 2017/18 клуб сыграет в Единой лиге ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА.
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