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10 августа 2017, 15:59 | Баскетбол: Россия | НИА-Нижний Новгород

Американский форвард МакКри подписал двухлетний контракт с БК «Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал двухлетний контракт с 23-летним американским форвардом Эриком МакКри. Об этом сообщает пресс-служба клуба 10 августа 2017 года.

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«Последние три сезона он отыграл за команду Технического университета Луизианы (Louisiana Tech University) в первом дивизионе NCAA», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в сезоне 2016/17 МакКри сыграл в 33 матчах. Он записывал на свой счет в среднем 17,7 очка, 8,9 подбора, 1,3 передачи, сделал 13 «дабл-даблов», что помогло ему попасть в первую пятерку конференции США.

Напомним, БК «Нижний Новгород» 9 августа сообщил о подписании контракта с еще одним американским игроком Стерлингом Гиббсом. БК НН примет участие в Кубке России. «Горожане» начнут турнир со стадии ¼ финала. Матчи этого этапа должны пройти 22 или 23 декабря, а также 4 или 5 января. Точное расписание будет известно позднее. Помимо кубка России в сезоне 2017/18 клуб сыграет в Единой лиге ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА.
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