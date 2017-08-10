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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30642341/
10 августа 2017, 12:16 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Швед из-за травмы пропустит турнир с участием сборной РФ по баскетболу в Казани

ТАСС, 10 августа. Защитник Алексей Швед из-за травмы не полетел в Казань на матчи баскетбольной сборной России в рамках товарищеского турнира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Тренерский штаб сборной также принял решение оказаться от услуг защитника Вячеслава <span class=error>Зайцева</span> и центрового Антона <span class=error>Пушкова</span>. Увеличить
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Кроме того, тренерский штаб сборной принял решение оказаться от услуг защитника Вячеслава Зайцева и центрового Антона Пушкова.

Турнир в Казани с участием четырех сборных, который пройдет с 11 по 13 августа, станет очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы.

В состав сборной России на турнир в Казани вошли 14 игроков: Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.

Ранее сборная России приняла участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге — Кубке Кондрашина и Белова. Команда Сергея Базаревича одержала победу над командой Финляндии (91:75) и уступила команде Израиля (71:79).

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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