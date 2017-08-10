Швед из-за травмы пропустит турнир с участием сборной РФ по баскетболу в Казани
ТАСС, 10 августа. Защитник Алексей Швед
из-за травмы не полетел в Казань на матчи баскетбольной сборной России в рамках товарищеского турнира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
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Видимо, что-то случилось...
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Кроме того, тренерский штаб сборной принял решение оказаться от услуг защитника Вячеслава Зайцева и центрового Антона Пушкова.
Турнир в Казани с участием четырех сборных, который пройдет с 11 по 13 августа, станет очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы.
В состав сборной России на турнир в Казани вошли 14 игроков: Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.
Ранее сборная России приняла участие в товарищеском турнире в
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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