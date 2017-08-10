УНИКС сохранил Данило Анджушича

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УНИКС воспользовался опцией в контракте Данило Анджушича и продлил его соглашение до конца сезона-2017/18. По мнению руководства клуба, 26-летний защитник способен в ближайшем будущем стать одним из ключевых игроков в рядах казанцев.

Информацию о продлении контракта с Анджушичем «Известиям» подтвердил президент УНИКСа Евгений Богачев.

— Данило остается в команде, — сообщил Евгений Богачев. — Рассчитываем, что в новом сезоне он сможет проявить свой баскетбольный талант. Жду от него такой результативности, которую он демонстрировал в составе «Пармы».

Стоит отметить, что помимо Анджушича в составе УНИКСа осталось всего три баскетболиста, которые защищали цвета команды в прошлом сезоне. Это Антон Понкрашов (новый контракт рассчитан по схеме «2+1»), Хоаким Колом (действующий контракт до конца сезона-2017/18) и Костас Каймакоглу («1+1»). При этом команду пополнило десять новичков.

Данило Анджушич перешел в УНИКС из «Пармы» в феврале 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1». В 15 матчах Единой лиги ВТБ за пермский клуб он набирал в среднем 19,8 очка, 3,8 подбора и 3,7 передачи. Благодаря такой высокой результативности серб был удостоен вызова на первый Матч всех звезд Лиги ВТБ и приглашения в один из лучших российских клубов.

В составе УНИКСа средние показатели Анджушича заметно снизились. Защитник получал не так много игрового времени и находился в тени безоговорочных лидеров казанцев — американца Кита Лэнгфорда и испанца Хоакима Колома. В связи с отъездом Лэнгфорда в Китай и серьезным обновлением состава Анджушичу по силам стать игроком в стартовой пятерке и проводить на площадке по 25−30 минут игрового времени.

Такое мнение высказал экс-наставник Анджушича в «Парме» Вячеслав Шушаков.

— Данило — отличный игрок, обладающий лидерскими качествами, — рассказал «Известиям» Вячеслав Шушаков. — Первые три с половиной месяца в УНИКСе понадобились ему на адаптацию. К тому же очень сложно влиться в коллектив по ходу сезона, встроиться в уже опробованные схемы. Думаю, что, пройдя полноценную предсезонную подготовку, Анджушич способен стать важным элементом в построениях нового тренера казанцев Димитриса Прифтиса. Серб обладает отличной техникой и великолепным точным броском.

На одной из тренировок Анджушич забил 39 трехочковых бросков подряд. По итогам сезона-2016/17 серб стал седьмым снайпером Единой лиги.

Свою карьеру Данило Анджушич начал в 15 лет, подписав профессиональный контракт с БК «Хемофарм». В 20 лет он пополнил ряды гранда сербского баскетбола — «Партизана», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка страны. В декабре 2012 года «Партизан» продал Анджушича в итальянский «Виртус». Однако в знаменитом итальянском клубе карьера баскетболиста не задалась. Он дважды уезжал в аренду, пока в 2015 году вновь не вернулся в «Партизан».

В сентябре 2016 года Данило стал первым легионером в истории пермской «Пармы». Там ему хватило всего пять месяцев, чтобы добиться повышения в классе и перебраться в УНИКС. В сезоне-2017/18 Анджушичу придется конкурировать с Коломом, Понкрашовым и новобранцами клубами — Джамаром Смитом, Трентом Локеттом и Павлом Сергеевым.

В составе сборной Сербии защитник выиграл два юношеских чемпионата Европы (U-16 в 2007 году и U-19 в 2009) и привлекался в национальную команду.