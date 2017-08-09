БК «Нижний Новгород» подписал контракт с разыгрывающим Стерлингом Гиббсом
«Нижний Новгород» заключил контракт с американским разыгрывающим Стерлингом Гиббсом, сообщается на официальном сайте российского баскетбольного клуба.
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Минувший сезон 24-летний американец провел в венгерском клубе «Керменд», где его средние показатели составляли 14,4 очка, 2,1 подбора и 3,3 передачи за игру. В июле Гиббс выступал за доминиканский клуб «Индиос де Сан-Франсиско» и набирал в среднем за матч 11,2 очка, делая 1,5 подбора и 4,6 передачи.
«Когда поступило предложение от “Нижнего Новгорода”, я постарался собрать как можно больше информации о клубе и выяснил, что многие игроки, которые
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил, что Гиббс отлично впишется в игру команды в предстоящем сезоне. «Свой прошлый сезон Стерлинг Гиббс провел в венгерской команде “Кёрменд” и за это время успел хорошо познакомиться с европейским баскетболом. Особенно его прогресс стал заметен в последние
«Этот игрок способен успешно закрыть сразу две позиции. Он очень активный и агрессивный, и эти качества отлично впишутся в тот баскетбол, который мы собираемся показать в следующем сезоне», — добавил Лукич.
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