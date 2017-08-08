Сергей Базаревич: Хотел, чтобы мы проиграли до Евробаскета

«НА ЕВРОБАСКЕТЕ МЫ — НЕ ФАВОРИТЫ»

Российская сборная уже несколько недель готовится к Евробаскету в Турции (турнир-то пройдет в четырех странах, но нам и групповой раунд и, надеемся, плей-офф играть в Стамбуле). В минувший уик-энд в Санкт-Петербурге наша команда уступила Израилю в финале Кубка Кондрашина и Белова (71:79). В ближайшие выходные — проведет выставочный турнир в Казани, где встретится с Германией, Венгрией и Исландией. Мы вспомнили, о чем говорили с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем в последние дни.

— Поражение от Израиля — это нормально?

— Конечно, проигрывать никогда не нравится. Тем более дома, на глазах своих болельщиков. И мы боролись только за победу. Поэтому, например, на площадку вышло всего 11 игроков, а не все 14, которые были в заявке. С другой стороны, мне даже хотелось, чтобы у нас случилось поражение. Не конкретно в этот день, а вообще — в товарищеских играх до Евробаскета. Ведь с тех пор, как я руковожу командой, сборная не уступала. А поражения иногда полезны — дают важную пищу для размышлений.

— О чем можно поразмышлять сейчас?

— О том, что именно мы хотим показать на площадке и как этого добиться. Израильтяне, например, понимали это лучше нас. Мы — пока не совсем. До уровня прошлогодней игры сборная еще не дотягивает. Но это нормально. Подготовка идет не так долго, мы рано провели первый матч -меньше, чем через две недели после начала тренировочного сбора. Время еще есть.

— Почему сбор начался позже, чем обычно — только в конце июля?

— Это было взвешенное решение. По себе помню, как тяжело восстанавливаться после напряженного клубного сезона. А приезд в сборную — всегда сконцентрированный стресс. Так что мы решили дать ребятам дополнительный отдых. К тому же, основные игроки — те, которые образуют костяк команды — уже знают, что им предстоит, что от них требуется на площадке. По сути, подготовку к Евробаскету мы начали уже в прошлом году.

— Согласны, что у нас сейчас — сильнейший состав за последние пять лет?

— Возможно, да. Потенциально, мы точно сильнее, чем были в прошлом году, когда отбирались на чемпионат Европы без Шведа и Фридзона. С другой стороны, сейчас потеряли Сережу Карасева, который был важной частью той сборной. Больше скажу — мы всерьез думали о том, чтобы сделать его роль на площадке еще более значимый. Но увы — придется обойтись без Сергея…

— Тем не менее, золото Евробаскета реально? Так, по крайней мере, говорит президент РФБ Андрей Кириленко.

— Любой тренер обычно принижает ожидания от своей команды. Правда, тут нужен баланс. Мы, конечно, всегда стремимся к максимуму. И этот год — не исключение. Понимаем, что шанс на медали есть, хотя все зависит от многих факторов. Но важно не забывать, что ожидания — одно, а по факту в последние пять лет сборная России ничего не добивалась. Фаворитами нас и сейчас сложно назвать. Но мы будем бороться и постараемся показать все, что умеем.

«НРАВИТСЯ, ЧТО МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

— Кто тогда фавориты?

— Есть четыре команды, которые сильны всегда — Франция, Сербия, Испания, Литва. Они не зависят от того, приедет на турнир тот или иной игрок. У них всегда много звезд, длинная скамейка и солидная глубина состава. Остальные команды, как и мы, от таких факторов зависят серьезнее. Все ли лучшие соберутся, все ли будут здоровы и наберут оптимальную форму… Вон, у Италии в товарищеском матче погорячился Данило Галлинари — сломал руку и оставил сборную без себя. У Хорватии, вроде, всегда много талантов, но редко удается собрать всех лучших вместе. А Латвия, например, в этом году привезет свое лучшее поколение в баскетболе за последние 100 лет — во главе с Кристапсом Порзингисом. И нам с ними встречаться уже в группе. В общем, турнир будет интересным.

— А мы кого привезем? Ладно, с Карасевым понятно, но всех остальных смогли собрать, кого хотели бы видеть в Турции?

— Тут тоже не все просто. Скажем, почему мы заранее не объявляем финальный состав? Да потому что в любой момент может случиться что-то непредвиденное. В прошлом году мы на ровном месте потеряли Шведа и Фридзона — на минуту даже возникла паника, что делать, ведь вся игра команды серьезно зависела от них! Важно — ребята сломались не на тренировках сборной. У них случился рецидив тех травм, которые оба получили в своих клубах по ходу сезона. Так же, кстати, как у Карасева. Вообще, медицинское обеспечение в клубах — отдельный вопрос. То, что мы о нем слышим, вызывает дрожь и оторопь. Такое ощущение, что там не заботятся о своих активах! Свежие примеры — этим летом мы ждали Павла Антипова. Ждали сильно. Но он за три недели позвонил и сказал, что не успеет восстановиться после травмы. Вызвали Клименко, который в прошлом году неплохо проявил себя в роли сменщинка Тимофея Мозгова. Артем приехал, прошел медосмотр — и мы поняли, что он тоже не боец (исключительно в плане здоровья). Увы, таких случаев много. Думаю, нам стоит лучше следить за кандидатами в сборную по ходу клубного сезона.

— После Евробаскета еще предстоит играть отбор на чемпионат мира-2019, а там несколько туров пересекаются с Евролигой.

— Это отдельная тема. Тут тоже важно понимать, удастся как-то решить вопрос с ведущими клубами — ЦСКА и «Химками» — или нет? Отпустят они своих игроков в национальную команду, или нам придется искать другие варианты? И как тогда формировать состав? Учитывая серьезный дефицит игроков на позиции центровых и разыгрывающих… Все это уже сейчас приходится держать в уме. Поэтому и тренируется в сборной не 12 человек — тех, кто в итоге поедет в Турцию. А заметно больше.